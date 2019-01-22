Роналду и Месси сравнялись по количеству незабитых пенальти за карьеру
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси по количеству незабитых пенальти за карьеру, сообщает Sport24.ru.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси по количеству незабитых пенальти за карьеру, сообщает Sport24.ru.
В матче 20-го тура Серии А удар Роналду с «точки» при счете 2:0 парировал вратарь «Кьево» Стефано Соррентино.
Промах португальца не помешал «Ювентусу» одержать разгромную победу — 3:0.
Для Роналду это 25-й незабитый пенальти из 139 попыток. Столько же у Месси, который бил пенальти 108 раз.
Ранее Роналду забил все четыре пенальти за «Ювентус». В 19 матчах Серии А на его счету 14 мячей и пять голевых передач.