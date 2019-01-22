Роналду и Месси сравнялись по количеству незабитых пенальти за карьеру

Источник: Reuters

В матче 20-го тура Серии А удар Роналду с «точки» при счете 2:0 парировал вратарь «Кьево» Стефано Соррентино.

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Промах португальца не помешал «Ювентусу» одержать разгромную победу — 3:0.

Для Роналду это 25-й незабитый пенальти из 139 попыток. Столько же у Месси, который бил пенальти 108 раз.