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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Роналду и Месси сравнялись по количеству незабитых пенальти за карьеру

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси по количеству незабитых пенальти за карьеру, сообщает Sport24.ru.

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Источник: Reuters

В матче 20-го тура Серии А удар Роналду с «точки» при счете 2:0 парировал вратарь «Кьево» Стефано Соррентино.

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Промах португальца не помешал «Ювентусу» одержать разгромную победу — 3:0.

Для Роналду это 25-й незабитый пенальти из 139 попыток. Столько же у Месси, который бил пенальти 108 раз.

Ранее Роналду забил все четыре пенальти за «Ювентус». В 19 матчах Серии А на его счету 14 мячей и пять голевых передач.

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