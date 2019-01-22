Итальянский клуб потребовал у ПСЖ 120 миллионов евро за своего лидера

Источник: AP 2019

Парижане предлагают 60 миллионов евро и готовы раскошелиться на дополнительные бонусы за 28-летнего игрока, но «Наполи» требует 120 миллионов.

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Сам Аллан не против перейти в ПСЖ, а главный тренер чемпионов Франции Томас Тухель считает его главной трансферной целью.