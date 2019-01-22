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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

Итальянский клуб потребовал у ПСЖ 120 миллионов евро за своего лидера

Французский ПСЖ хочет приобрести у итальянского «Наполи» полузащитника сборной Бразилии Аллана, сообщает сайт журналиста Джанлукки ди Марцио.

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Источник: AP 2019

Парижане предлагают 60 миллионов евро и готовы раскошелиться на дополнительные бонусы за 28-летнего игрока, но «Наполи» требует 120 миллионов.

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Сам Аллан не против перейти в ПСЖ, а главный тренер чемпионов Франции Томас Тухель считает его главной трансферной целью.

Также ПСЖ рассматривает варианты с аргентинцем Леандро Паредесом из российского «Зенита» и сенегальцем Идриссой Гуйе из английского «Эвертона».

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