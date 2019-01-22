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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» объявил о продлении контракта с главным тренером Цхададзе

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе продолжит работу в шымкентской команде.

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Руководство «Ордабасы» полностью доверяет Кахаберу Джумберовичу и его тренерскому штабу, — отметил президент «Ордабасы Нуржан Катаев. — Рассчитываем, что футбольный клуб “Ордабасы” ждет впереди немало ярких побед и весомых достижений».

Таким образом, трудовое соглашение с наставником шымкентского клуба рассчитано на один год.

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