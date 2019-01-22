СМИ: «Барселона» может пополниться еще одним футболистом «Сассуоло»

Источник: AP 2019

По информации СМИ, представители испанского клуба уже провели переговоры с представителями 23-летнего полузащитника и руководством «Сассуоло».

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При этом источник отмечает, что переход Сенси, чей контракт с «Сассуоло» истекает в июне 2020 года, может состояться в ближайшее летнее трансферное окно. Также в услугах игрока заинтересован «Милан».

Сенси перешел в «Сассуоло» в 2016 году из «Чезены» и с тех пор провел за команду 47 матчей в серии А, забив 5 мячей, также на его счету один матч в составе сборной Италии.