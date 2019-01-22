Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.01
Эйбар3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
21.01
Дженоа0
Милан2
Футбол. Зарубежный
21.01
Ювентус3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
23.01
Ним
Анже
Все события
Фоторепортажи
15Девять голов ПСЖ, победа «Арсенала» в дерби и другие события выходных
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
12:06 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Барселона» может пополниться еще одним футболистом «Сассуоло»

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Барселона» после подписания контракта с Кевином-Принсом Боатенгом заинтересовалась в услугах еще одного футболиста итальянского «Сассуоло» Стефано Сенси, сообщает Football Espana.

Наверх
Источник: AP 2019

По информации СМИ, представители испанского клуба уже провели переговоры с представителями 23-летнего полузащитника и руководством «Сассуоло».

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

При этом источник отмечает, что переход Сенси, чей контракт с «Сассуоло» истекает в июне 2020 года, может состояться в ближайшее летнее трансферное окно. Также в услугах игрока заинтересован «Милан».

Сенси перешел в «Сассуоло» в 2016 году из «Чезены» и с тех пор провел за команду 47 матчей в серии А, забив 5 мячей, также на его счету один матч в составе сборной Италии.

Ганец Кевин-Принс Боатенг официально стал игроком «Барселоны» в понедельник. Испанская команда договорилась об аренде Боатенга до конца сезона с последующим выкупом прав за 8 миллионов евро.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сассуоло
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
«Должна извиниться»: как Медведевой помириться с Тутберидзе
Интриги ЧЕ: российский пьедестал и последняя гастроль Фернандеса
Роналду и Месси сравнялись по количеству незабитых пенальти
Павлюченкова проиграла в 1/4 финала Australian Open
«Вашингтон» провел два собрания после 5 поражений подряд в НХЛ
СМИ: Защитник «Ахмата» близок к переходу в «Ньюкасл»
Роналду прибыл на заседание суда в Мадриде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь