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12:12 (мск), источник: Р-Спорт

Хаби Алонсо прибыл на заседание суда Мадрида по делу о неуплате налогов

МАДРИД, 22 янв — РИА Новости, Елена Шестернина. Бывший футболист «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии» Хаби Алонсо, который ныне работает тренером в системе мадридского клуба, прибыл на заседание Провинциального суда Мадрида, где рассматривается дело о неуплате им налогов.

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Источник: AP 2019

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании по приезду в суд отказался от общения с прессой и незамедлительно проследовал на заседание.

Помимо Алонсо, в уклонении от уплаты налогов обвиняются его налоговый консультант Иван Салдуа Аскуэнага и глава консультационной фирмы Kardazli Comercio Serviçosde Consultoríae Investimentos Игнаси Маэстре Касанова. Прокуратура требует приговорить каждого из них, включая Алонсо, к пяти годам заключения за налоговые преступления в 2010, 2011, 2012 годах, а также штрафу в размере 4 миллиона евро.

Параллельно с делом Алонсо в Провинциальном суде Мадрида проходят слушания по делу бывшего партнера испанца по «Реалу» португальца Криштиану Роналду, которому прокуратура предъявила обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 годы, сумма оценивается в 5,7 миллиона евро. Прокуратура требует приговорить его к 23 месяцам заключения. Однако, как правило, приговоры до двух лет заключения в Испании отбываются условно, если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности.

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