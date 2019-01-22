Хаби Алонсо прибыл на заседание суда Мадрида по делу о неуплате налогов

Источник: AP 2019

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании по приезду в суд отказался от общения с прессой и незамедлительно проследовал на заседание.

Помимо Алонсо, в уклонении от уплаты налогов обвиняются его налоговый консультант Иван Салдуа Аскуэнага и глава консультационной фирмы Kardazli Comercio Serviçosde Consultoríae Investimentos Игнаси Маэстре Касанова. Прокуратура требует приговорить каждого из них, включая Алонсо, к пяти годам заключения за налоговые преступления в 2010, 2011, 2012 годах, а также штрафу в размере 4 миллиона евро.