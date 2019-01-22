Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.01
Эйбар3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
21.01
Дженоа0
Милан2
Футбол. Зарубежный
21.01
Ювентус3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
23.01
Ним
Анже
Все события
Фоторепортажи
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
12:15 (мск), источник: Р-Спорт

Роналду прибыл на заседание суда в Мадриде по делу об уходе от налогов

МАДРИД, 22 янв — РИА Новости, Елена Шестернина. Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в суд в Мадриде, который во вторник должен вынести ему наказание по делу об уклонении от уплаты налогов.

Наверх
Источник: Reuters

Бывший нападающий мадридского «Реала» не стал общаться с журналистами. На слушания приехали сотни представителей СМИ из разных стран мира.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Испанская прокуратура предъявила португальскому футболисту обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 год, сумма оценивается в 5,7 миллиона евро. В то время Роналду выступал в Испании за мадридский «Реал». Прокуратура требует приговорить его к 23 месяцам тюрьмы. Однако, как правило, приговоры до двух лет заключения в Испании отбываются условно, если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
«Должна извиниться»: как Медведевой помириться с Тутберидзе
Интриги ЧЕ: российский пьедестал и последняя гастроль Фернандеса
Роналду и Месси сравнялись по количеству незабитых пенальти
Павлюченкова проиграла в 1/4 финала Australian Open
«Вашингтон» провел два собрания после 5 поражений подряд в НХЛ
СМИ: Защитник «Ахмата» близок к переходу в «Ньюкасл»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь