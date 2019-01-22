Хавбек сборной Эстонии с опытом игры в Бельгии стал игроком «Окжетпеса»
Полузащитник сборной Эстонии Артем Дмитриев стал игроком «Окжетпеса». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Полузащитник сборной Эстонии Артем Дмитриев стал игроком «Окжетпеса». Об этом объявил официальный сайт клуба.
В 2018 году 30-летний Дмитриев выступал за «Лахти», за который забил три гола в 25 матчах чемпионата Финляндии. На родине он выступал за «Нымме Калью», «Инфонете», «Калеве», «Левадии», «Трансе» и ТФМК. Также в карьере Дмитриева были литовская «Ветра» и «Кроуоя» и бельгийские «Антверпен» и «Тюрнхаут».
С 2015 года Дмитриев выступает за сборную Эстонии. В ее составе он провел 19 матчей и голами пока не отметился, в том числе и две товарищеские игры в этом январе — против Финляндии (2:1) и Исландии (0:0).
Основная позиция Дмитриева — опорный полузащитник, но он также может сыграть на позиции атакующего хавбека или центрального форварда.
Отметим, что Дмитриев стал восьмым новичком «Окжетпеса» в межсезонье. Ранее клуб подписал защитника сборной Панамы Родерика Миллера, сербского хавбека Милана Стояновича («Радник», Сурдулица) и пятерых казахстанцев: вратарей Давида Лорию («Кайрат») и Джурахона Бабаханова («Иртыш»), полузащитников Илью Калинина («Иртыш») и Азата Ерсалимова («Акжайык»), форварда Жасулана Молдакараева («Ордабасы»).
В 2018 году «Окжетпес» стал чемпионом первой лиги и вернулся в КПЛ. В декабре команду возглавил бывший капитан сборной Казахстана Андрей Карпович. который в конце 2018 года был временным главным тренером «Кайрата».