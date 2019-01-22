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12:43 (мск), источник: Vesti.kz

Хавбек сборной Эстонии с опытом игры в Бельгии стал игроком «Окжетпеса»

Полузащитник сборной Эстонии Артем Дмитриев стал игроком «Окжетпеса». Об этом объявил официальный сайт клуба.

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В 2018 году 30-летний Дмитриев выступал за «Лахти», за который забил три гола в 25 матчах чемпионата Финляндии. На родине он выступал за «Нымме Калью», «Инфонете», «Калеве», «Левадии», «Трансе» и ТФМК. Также в карьере Дмитриева были литовская «Ветра» и «Кроуоя» и бельгийские «Антверпен» и «Тюрнхаут».

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С 2015 года Дмитриев выступает за сборную Эстонии. В ее составе он провел 19 матчей и голами пока не отметился, в том числе и две товарищеские игры в этом январе — против Финляндии (2:1) и Исландии (0:0).

Основная позиция Дмитриева — опорный полузащитник, но он также может сыграть на позиции атакующего хавбека или центрального форварда.

Отметим, что Дмитриев стал восьмым новичком «Окжетпеса» в межсезонье. Ранее клуб подписал защитника сборной Панамы Родерика Миллера, сербского хавбека Милана Стояновича («Радник», Сурдулица) и пятерых казахстанцев: вратарей Давида Лорию («Кайрат») и Джурахона Бабаханова («Иртыш»), полузащитников Илью Калинина («Иртыш») и Азата Ерсалимова («Акжайык»), форварда Жасулана Молдакараева («Ордабасы»).

В 2018 году «Окжетпес» стал чемпионом первой лиги и вернулся в КПЛ. В декабре команду возглавил бывший капитан сборной Казахстана Андрей Карпович. который в конце 2018 года был временным главным тренером «Кайрата».

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