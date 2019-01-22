Сербский новичок «Кайрата»: Шикарные условия. Я и не знал, что в Казахстане такое может быть
Сербский защитник Раде Дугалич, делясь своими впечатлениями от перехода в «Кайрат», выразил удивление условиями в алматинском клубе, передает Sport24.
Сербский защитник Раде Дугалич, делясь своими впечатлениями от перехода в «Кайрат», выразил удивление условиями в алматинском клубе, передает Sport24.
«Все хорошо. База великолепная, сказали, что в мире только четыре такие базы, в том числе у Дортмунда и Краснодара. Здесь такие шикарные условия, что я и не знал, что в Казахстане такое может быть. Большая база, хороший город, хороший стадион, много болельщиков. Первое впечатление вообще топовое. Все говорят о том, что тут играл Аршавин, много его фоток на базе», — сказал Дугалич.
Также футболист рассказал о непонятной ситуации,
«Я сам не понимаю, что произошло. Я был в отпуске за границей со своей женой, мне позвонил президент клуба и сказал, что тренер, руководство и все остальные меня больше не хотят видеть в основе команды, и что я могу искать другой клуб», — рассказал спортсмен.
Напомним, что Дугалич стал первым иностранным новичком «Кайрата» в этом межсезонье. Последние полтора сезона он выступал в российской