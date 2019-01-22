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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Сербский новичок «Кайрата»: Шикарные условия. Я и не знал, что в Казахстане такое может быть

Сербский защитник Раде Дугалич, делясь своими впечатлениями от перехода в «Кайрат», выразил удивление условиями в алматинском клубе, передает Sport24.

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«Все хорошо. База великолепная, сказали, что в мире только четыре такие базы, в том числе у Дортмунда и Краснодара. Здесь такие шикарные условия, что я и не знал, что в Казахстане такое может быть. Большая база, хороший город, хороший стадион, много болельщиков. Первое впечатление вообще топовое. Все говорят о том, что тут играл Аршавин, много его фоток на базе», — сказал Дугалич.

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Также футболист рассказал о непонятной ситуации, из-за которой ему пришлось покинуть красноярский «Енисей» из российской премьер-лиги.

«Я сам не понимаю, что произошло. Я был в отпуске за границей со своей женой, мне позвонил президент клуба и сказал, что тренер, руководство и все остальные меня больше не хотят видеть в основе команды, и что я могу искать другой клуб», — рассказал спортсмен.

Напомним, что Дугалич стал первым иностранным новичком «Кайрата» в этом межсезонье. Последние полтора сезона он выступал в российской премьер-лиге за «Енисей» и «Тосно». В составе клуба из Красноярска за это время защитник забил один гол в 14-ти матчах, а с «Тосно» выиграл Кубок.

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Шикарные условия. Я и не знал, что в Казахстане такое может быть - сербский новичок "Кайрата"
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