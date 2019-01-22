«Кардифф Сити» опасается, что Сала был на борту пропавшего самолета

Источник: AP 2019

«Мы очень обеспокоены последними новостями о том, что с легким самолетом была потеряна связь над Ла-Маншем прошлой ночью. Мы ожидаем подтверждения, прежде чем мы сможем что-либо сказать. Мы очень обеспокоены безопасностью Эмилиано Салы», — говорится в заявлении футбольного клуба.

Легкий самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского Нанта в Уэльс, минувшей ночью пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека, один из которых — Сала, на днях ставший рекордным приобретением в истории «Кардифф Сити».

Поисковая операция была начата в понедельник вечером, однако из-за сильного ветра и ухудшения видимости была прекращена. Рано утром спасатели возобновили поиски. На данный момент никаких следов пропавшего самолета не обнаружено.