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14:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Кардифф Сити» опасается, что Сала был на борту пропавшего самолета

ЛОНДОН, 22 янв — РИА Новости. Британский футбольный клуб «Кардифф Сити» ожидает подтверждения информации о том, что его нападающий Эмилиано Сала находился на борту легкого самолета, пропавшего над Ла-Маншем, говорится в заявлении клуба.

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Источник: AP 2019

«Мы очень обеспокоены последними новостями о том, что с легким самолетом была потеряна связь над Ла-Маншем прошлой ночью. Мы ожидаем подтверждения, прежде чем мы сможем что-либо сказать. Мы очень обеспокоены безопасностью Эмилиано Салы», — говорится в заявлении футбольного клуба.

Легкий самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского Нанта в Уэльс, минувшей ночью пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека, один из которых — Сала, на днях ставший рекордным приобретением в истории «Кардифф Сити».

Поисковая операция была начата в понедельник вечером, однако из-за сильного ветра и ухудшения видимости была прекращена. Рано утром спасатели возобновили поиски. На данный момент никаких следов пропавшего самолета не обнаружено.

«Кардифф» в субботу заключил контракт с Салой, который перешел в валлийскую команду английской премьер-лиги из французского «Нанта». Сумма трансфера 28-летнего аргентинского форварда является рекордной для клуба из столицы Уэльса — 15 миллионов фунтов.

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