Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
21.01
Дженоа0
Милан2
Футбол. Зарубежный
21.01
Ювентус3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21.01
Эйбар3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
23.01
Ним
Анже
Все события
Фоторепортажи
15А вы помните Кубок Содружества? «Спартак», киевское «Динамо»...
15Девять голов ПСЖ, победа «Арсенала» в дерби и другие события выходных
14:10 (мск), источник: Р-Спорт

Матч «Нанта» в Кубке Франции перенесен из-за ситуации с Эмилиано Салой

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Матч 1/16 финала Кубка Франции по футболу, в котором «Нант» должен встретиться с «Саннуа», перенесен со среды на воскресенье из-за ситуации с аргентинским футболистом Эмилиано Салой, сообщает L’Equipe со ссылкой на источник в стане «канареек».

Наверх
Источник: AP 2019

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что самолет с перешедшим в «Кардифф Сити» Салой на борту, летевший рейсом из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в ночь на вторник. Официальной информации о месте нахождения футболиста и его состоянии пока нет.

Встреча Кубка Франции между «Саннуа» и «Нантом» пройдет в воскресенье. Из-за переноса кубковой игры на более поздний срок будет отложен матч чемпионата страны между «Нантом» и «Сент-Этьеном», который был изначально запланирован на субботу,.

Нант
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кардифф Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
«Должна извиниться»: как Медведевой помириться с Тутберидзе
Интриги ЧЕ: российский пьедестал и последняя гастроль Фернандеса
Лучший бомбардир РПЛ подписал новый контракт с ЦСКА
Мельбурн, прощай. Павлюченкова не использовала свой шанс
Роналду покинул здание суда со словами «все прекрасно»
СМИ: Защитник «Ахмата» близок к переходу в «Ньюкасл»
Лебедев: Кокорин сам подписал себе приговор
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь