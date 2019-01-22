Матч «Нанта» в Кубке Франции перенесен из-за ситуации с Эмилиано Салой

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что самолет с перешедшим в «Кардифф Сити» Салой на борту, летевший рейсом из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в ночь на вторник. Официальной информации о месте нахождения футболиста и его состоянии пока нет.