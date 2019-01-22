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15:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» подтвердил, что Бельерин выбыл до конца сезона

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте подтвердил, что футболист команды Эктор Бельерин выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, полученной в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Челси».

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Источник: AP 2019

Лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси» прошло 19 января и завершилось победой «канониров» со счетом 2:0. Бельерин получил травму колена во втором тайме и был заменен на 72-й минуте.

Как отмечается, медобследование подтвердило разрыв передней крестообразной связки левого колена. Бельерину предстоит операция в ближайшие дни, процесс реабилитации займет от шести до девяти месяцев. В текущем сезоне Бельерин провел 19 матчей за «Арсенал» в премьер-лиге.

Также пресс-служба «Арсенала» сообщает, что армянский полузащитник команды Генрих Мхитарян завершает курс реабилитации после травмы правой ноги. Ожидается, что он вернется к тренировкам в общей группе «канониров» на этой неделе.

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