«Арсенал» подтвердил, что Бельерин выбыл до конца сезона

Источник: AP 2019

Лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси» прошло 19 января и завершилось победой «канониров» со счетом 2:0. Бельерин получил травму колена во втором тайме и был заменен на 72-й минуте.

Как отмечается, медобследование подтвердило разрыв передней крестообразной связки левого колена. Бельерину предстоит операция в ближайшие дни, процесс реабилитации займет от шести до девяти месяцев. В текущем сезоне Бельерин провел 19 матчей за «Арсенал» в премьер-лиге.