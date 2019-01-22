Суд Мадрида приостановил рассмотрение дела об уклонении от налогов Алонсо

Источник: AP 2019

Слушания приостановлены, поскольку суду предстоит решить, будут ли рассматриваться вменяемые Алонсо преступления по уголовному кодексу в редакции от 2012 года или в предыдущей.

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При определенных условиях дело будет слушаться в уголовном суде.

«Я с самого начала сотрудничал с правосудием и ничего не скрывал, потому я должен защищать себя и верить в правосудие. Я буду бороться до конца, — заявил Алонсо после судебного заседания журналистам. — Я верю в правосудие. Каждое дело разное и мое изучается».

«Я не волнуюсь. Я бы волновался, если бы думал, что мне есть, что скрывать и я что-то сделал неправильно», — добавил он.

Прокуратура требовала приговорить Алонсо к пяти годам заключения за налоговые преступления в 2010, 2011, 2012 годах, а также к штрафу в размере четырех миллионов евро.

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В бытность игроком Алонсо выступал за мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию», английский «Ливерпуль», испанские «Реал Сосьедад» и «Эйбар».