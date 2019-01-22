Пропавший самолет, на котором, возможно, находился Сала, запрашивал посадку
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Экипаж пропавшего над
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Экипаж пропавшего над
«Самолет находился на высоте 5000 футов (около 1500 метров). При пролете над островом Гернси экипаж попросил разрешение снижаться. Диспетчер потерял связь с самолетом, когда он летел на высоте 2300 футов», — отмечается в сообщении полиции, которое приводит Mirror.
Ранее во вторник стало известно, что самолет с двумя людьми на борту пропал с радаров в районе Нормандских островов. По сведениям СМИ, в самолете находились пилот и 28-летний аргентинский нападающий «Кардиффа» Сала.