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15:15 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Власти Франции подтвердили, что Сала был на борту пропавшего самолета

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Власти Франции подтвердили, что на борту самолета, который пропал с радаров в районе пролива Ла-Манш, находился футболист клуба английской премьер-лиги «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, сообщает АФП.

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Источник: AP 2019

Ранее во вторник стало известно, что самолет с двумя людьми на борту, направлявшийся из Нанта (Франция) в Кардифф, пропал с радаров в районе Нормандских островов.

«Кардифф» в субботу заключил контракт с Салой, который перешел в валлийскую команду из французского «Нанта». Сумма трансфера 28-летнего аргентинского форварда является рекордной для клуба из столицы Уэльса. Ранее он также выступал за другой французский клуб — «Бордо».

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