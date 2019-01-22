СМИ: Власти Франции подтвердили, что Сала был на борту пропавшего самолета

Ранее во вторник стало известно, что самолет с двумя людьми на борту, направлявшийся из Нанта (Франция) в Кардифф, пропал с радаров в районе Нормандских островов.

«Кардифф» в субботу заключил контракт с Салой, который перешел в валлийскую команду из французского «Нанта». Сумма трансфера 28-летнего аргентинского форварда является рекордной для клуба из столицы Уэльса. Ранее он также выступал за другой французский клуб — «Бордо».