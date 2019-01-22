«Кайрат» выиграл у «Астаны» право принять матч за Суперкубок Казахстана-2019
Профессиональная футбольная лига Казахстана объявила о завершении выбора стадиона для проведения матча за Суперкубок Казахстана сезона-2019, сообщает официальный сайт лиги.
Профессиональная футбольная лига Казахстана объявила о завершении выбора стадиона для проведения матча за Суперкубок Казахстана сезона-2019, сообщает официальный сайт лиги.
«Ранее всем членам Лиги было предложено провести стартовую игру сезона на своих аренах при условии соблюдения требований к организации мероприятий высокого ранга.
Администрация ПФЛК получила две конкурсные заявки от футбольных клубов «Астана» и «Кайрат». По итогам рассмотрения заявок принято решение о проведении матча в Алматы. Встреча, открывающая новый футбольный сезон, между чемпионом сезона-2018 ФК «Астана» и обладателем Кубка Казахстана ФК «Кайрат» состоится 3 марта 2019 года на стадионе «Центральный»", — говорится в сообщении.
С 2010 года матчи за Суперкубок проводят только в Астане. Впервые подобная игра проводилась в 1995 году, а возродили турнир в 2008-м — в обоих случаях хозяином был Алматы.