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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» выиграл у «Астаны» право принять матч за Суперкубок Казахстана-2019

Профессиональная футбольная лига Казахстана объявила о завершении выбора стадиона для проведения матча за Суперкубок Казахстана сезона-2019, сообщает официальный сайт лиги.

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«Ранее всем членам Лиги было предложено провести стартовую игру сезона на своих аренах при условии соблюдения требований к организации мероприятий высокого ранга.

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Администрация ПФЛК получила две конкурсные заявки от футбольных клубов «Астана» и «Кайрат». По итогам рассмотрения заявок принято решение о проведении матча в Алматы. Встреча, открывающая новый футбольный сезон, между чемпионом сезона-2018 ФК «Астана» и обладателем Кубка Казахстана ФК «Кайрат» состоится 3 марта 2019 года на стадионе «Центральный»", — говорится в сообщении.

С 2010 года матчи за Суперкубок проводят только в Астане. Впервые подобная игра проводилась в 1995 году, а возродили турнир в 2008-м — в обоих случаях хозяином был Алматы.

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