Спасатели пока не нашли следов пропавшего самолета с новичком «Кардиффа»

Легкий самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского Нанта в Кардифф в Уэльсе, в ночь на вторник пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека, один из которых нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.