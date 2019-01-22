Спасатели пока не нашли следов пропавшего самолета с новичком «Кардиффа»
ЛОНДОН, 22 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Спасатели, проводящие операцию в акватории
ЛОНДОН, 22 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Спасатели, проводящие операцию в акватории
Легкий самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского Нанта в Кардифф в Уэльсе, в ночь на вторник пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека, один из которых нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Пять самолетов и две спасательные шлюпки обследовали более тысячи квадратных миль в проливе, отмечается в сообщении.
«Нет никаких следов самолета. Поиски продолжаются», — заявила полиция.