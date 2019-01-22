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16:00 (мск), источник: Р-Спорт

Спасатели пока не нашли следов пропавшего самолета с новичком «Кардиффа»

ЛОНДОН, 22 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Спасатели, проводящие операцию в акватории Ла-Манша, где пропал легкий самолет с нападающим ФК «Кардифф Сити» Эмилио Салой, к полудню все еще не обнаружили каких-либо следов воздушного судна, говорится в сообщении полиции острова Гернси.

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Источник: AP 2019

Легкий самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского Нанта в Кардифф в Уэльсе, в ночь на вторник пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека, один из которых нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

Пять самолетов и две спасательные шлюпки обследовали более тысячи квадратных миль в проливе, отмечается в сообщении.

«Нет никаких следов самолета. Поиски продолжаются», — заявила полиция.

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