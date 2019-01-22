Над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом. Он мощно забивал за «Нант» и ушел в «Кардифф» за 20 млн
Эмилиано Сала мог играть в «Локомотиве», входил в
Эмилиано Сала мог играть в «Локомотиве», входил в
21 января аргентинский футболист Эмилиано Сала планировал приехать в Уэльс. Только что Салу купил из «Нанта» «Кардифф» за рекордные для британского клуба 15 миллионов фунтов. «Кардифф» ждал, что Эмилиано прибудет в расположение клуба вечером понедельника.
В аэропорт Салу подвез друг, защитник «Нанта» Николя Паллуа. Эмилиано сел на частный борт Piper Malibu — легкий одномоторный самолет. В 19:15 он с трудом покинул Нант — потребовалось
В назначенное время самолет на приземлился в Кардиффе. Днем вторника стало известно: самолет пропал с радаров, ведутся поиски; вскоре во Франции подтвердили, что на борту находился Сала. Ночью спасатели прервали операцию
В 8:30 утра самолет, пролетая над Олдерни, одним из Нормандских островов, запросил экстренную посадку на Гернси. «Самолет летел на высоте 5 000 метров и запросил посадку, — сообщили позже в аэропорту Гернси. — На высоте в 2 300 метров диспетчеры потеряли связь с судном».
***
«Кардифф» в
«Эмилиано был вежливым, добрым и просто отличным парнем, — рассказал президент «Нанта» Вальдемар Кита. — Его обожали все в команде. Он был очень любезным и уважительно относился ко всем. Я думаю о его друзьях и семье.
Надеюсь, что еще не все закончено, что он найдется и прибудет к нам. Я узнал об этом также, как и вы — из новостей. Он больше не принадлежит «Нанту», поэтому может делать, что хочет. Говорю так, потому что надеюсь, что его найдут.
Французский журналист Кевин Гуиснель рассказал о тяжелой атмосфере в «Нанте». Тренировку команды отменили, игроки в слезах, команда шокирована. Вскоре «Нант» объявил об отмене матча 1/16 финала Кубка Франции с «Антантом» — команды должны были сыграть в среду вечером.
Руководитель авиационной поисковой группы офицер Фитцджеральд в интервью So Foot заявил: «Не думаю, что они все еще живы. Лично я думаю, что шансов — ноль». «Мне нужно рассказать об этом семье, я не в курсе, — сказал отец Салы. — Для Эмилиано, как и для всех нас, трансфер в “Кардифф” был большим шагом».
Около часа дня по Гринвичу полиция Гернси отчиталась, что поиски не привели ни к каким результатам. «Британские власти запрашивают у аэропортов на южном побережье, приземлялся ли борт там. До сих пор подтверждений нет».
***
В 4 года Сала пришел в школу аргентинского «Сан Мартин де Прогресо», в 15 лет ушел в «Сан-Франсиско» из Кордобы. Там его пределили в школу, которая сотрудничает с «Мальоркой» и «Бордо». В составе жирондинцев Сала дебютировал на взрослом уровне, но серьезных успехов в «Бордо» не добился. Агент предлагал Салу «Соренто» (у Эмилиано итальянские корни), в итоге форвард поколесил по арендам, прилично забивал в «Орлеане» и «Ньоре», а расцвел в «Нанте».
За три с половиной года в составе «канареек» Сала забил 42 мяча. По итогам двух последних сезонов аргентинец становился лучшим бомбардиром «Нанта». В этом сезоне перед трансфером в «Кардифф» Эмилиано успел забить 11 голов, больше только у Мбаппе, Неймара, Кавани, а также Николя Пепе.
Последний на сегодня гол Салы случился 5 декабря, в ворота «Марселя» — «Нант» в той встрече одержал волевую победу 3:2. В октябре Эмилиано оформил
Как писал L’Equipe, летом 2017-го «Локомотив» был готов заплатить за Салу семь миллионов евро. Бывший директор селекционного отдела «Локомотива» Виктор Панченко в интервью Sport24 отказался говорить о Сале, но не опроверг информацию о том, что клуб вел Эмилиано. «Сейчас не до этого. Самолет пропал, на самом деле не до этого сейчас. Люди сейчас переживают, а мы сейчас будем говорить о том, были ли переговоры с “Нантом”? В этом нет никакого смысла. Спросите у
Перед переходом в «Кардифф» у Салы было очень выгодное предложения из Китая, но нападающий сделал выбор в пользу клуба из Уэльса. А в январе испанская газета As включила Эмилиано в список потенциальных форвардов для «Реала» — вместе, например, с Фалькао, Жиру и Федором Смоловым.
«Кардифф» только в этом сезоне вернулся в
В субботу другой футболист «Кардиффа» Шон Моррисон был госпитализирован с аппендицитом. Моррисон отказался от помощи врача, но его жена обратилась в клинику. По заявлениям врачей, если бы Шон прибыл в госпиталь на 45 минут позже, можно было бы ожидать летального исхода.