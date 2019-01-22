Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

Источник: AP 2019

«Это был хороший опыт, мне нравилось находиться в команде. Это было нечто иным относительно легкой атлетики, я по-настоящему получал удовольствие, пока выступал в команде», — заявил 32-летний спортсмен.

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В августе 2018 года Болт подписал соглашение с австралийским футбольным клубом «Сентрал Кост Мэринерс», согласно которому тренировался с командой, имея возможность заключить профессиональный контракт. В товарищеской встрече с «Макартур Саут Вест Юнайтед» (4:0) Болт отметился двумя голами, позже он впервые вышел на поле в матче профессиональной футбольной лиги, сыграв против «Сентрал Кост Селект» (6:1). Руководство австралийского клуба приняло решение не подписывать контракт со спортсменом. Ранее в ноябре сообщалось, что ямайский спортсмен мог подписать контракт с мексиканским клубом «Дорадос», который возглавляет аргентинец Диего Марадона.