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20:51 (мск), источник: ТАСС

Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

ТАСС, 22 января. Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт, выступавший за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Мэринерс», объявил о завершении футбольной карьеры. Слова спортсмена приводит портал Goal.com.

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Источник: AP 2019

«Это был хороший опыт, мне нравилось находиться в команде. Это было нечто иным относительно легкой атлетики, я по-настоящему получал удовольствие, пока выступал в команде», — заявил 32-летний спортсмен.

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В августе 2018 года Болт подписал соглашение с австралийским футбольным клубом «Сентрал Кост Мэринерс», согласно которому тренировался с командой, имея возможность заключить профессиональный контракт. В товарищеской встрече с «Макартур Саут Вест Юнайтед» (4:0) Болт отметился двумя голами, позже он впервые вышел на поле в матче профессиональной футбольной лиги, сыграв против «Сентрал Кост Селект» (6:1). Руководство австралийского клуба приняло решение не подписывать контракт со спортсменом. Ранее в ноябре сообщалось, что ямайский спортсмен мог подписать контракт с мексиканским клубом «Дорадос», который возглавляет аргентинец Диего Марадона.

Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, где 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров. Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

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