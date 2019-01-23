«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции

Источник: Reuters

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Счёт был открыт на 32-й минуте, отличился Готье Эн. В конце первого тайма монегаски сумели отыграться благодаря голу Радамеля Фалькао. Во второй половине победу гостям принесли голы Марвина Гакпа и Ибраима Ньяне.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 64-й минуте.

Напомним, что в чемпионате Франции «Монако» после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Головин принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых отдал одну голевую передачу.