«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции
В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» проиграл «Метцу» со счётом 1:3 и вылетел из турнира. Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Антони Готье.
В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» проиграл «Метцу» со счётом 1:3 и вылетел из турнира. Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Антони Готье.
Счёт был открыт на 32-й минуте, отличился Готье Эн. В конце первого тайма монегаски сумели отыграться благодаря голу Радамеля Фалькао. Во второй половине победу гостям принесли голы Марвина Гакпа и Ибраима Ньяне.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 64-й минуте.
Напомним, что в чемпионате Франции «Монако» после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Головин принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых отдал одну голевую передачу.
В другом матче «Лилль» победил «Сет» со счётом 1:0.