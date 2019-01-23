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01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Витесс» Слуцкого проиграл «АЗ Алкмару» и вылетел из Кубка Нидерландов

В матче четвертьфинала Кубка Нидерландов «АЗ Алкмар» принимал «Витесс». Встреча команд состоялась на стадионе «АФАС» в Алкмаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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Источник: РИА "Новости"

На 40-й минуте нападающий «АЗ Алкмара» Калвин Стенгс открыл счёт в матче. В начале второго тайма второй гол в ворота команды российского специалиста Леонида Слуцкого отправил полузащитник хозяев Гус Тиль. Таким образом, «АЗ Алкмар» вышел в полуфинал Кубка Нидерландов, а «Витесс» Слуцкого завершил выступление в турнире. Команда из Алкмара узнает соперника по следующей стадии соревнования позднее.

После 18 туров «Витесс» набрал 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «АЗ Алкмар» (28) располагается на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является ПСВ, в активе которого 49 очков.

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