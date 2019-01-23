«Витесс» Слуцкого проиграл «АЗ Алкмару» и вылетел из Кубка Нидерландов

На 40-й минуте нападающий «АЗ Алкмара» Калвин Стенгс открыл счёт в матче. В начале второго тайма второй гол в ворота команды российского специалиста Леонида Слуцкого отправил полузащитник хозяев Гус Тиль. Таким образом, «АЗ Алкмар» вышел в полуфинал Кубка Нидерландов, а «Витесс» Слуцкого завершил выступление в турнире. Команда из Алкмара узнает соперника по следующей стадии соревнования позднее.