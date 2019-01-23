Слуцкий попрощался с Кубком. «Витесс» проиграл АЗ

Источник: Спорт-Экспресс

Кубок Голландии. ¼ финала

АЗ — «Витесс» — 2:0 (1:0).

Голы: Стенгс, 40 (1:0). Тил, 54 (2:0).

АЗ: Бизот, Свенссон, Флар (Хатзидиакос, 80), Копмейнерс, Ауэян, Мидтсье, Махер, Тил, Стенгс (ван Рейн, 84), Сентьенс, Идрисси.

«Витесс»: Эдуарду, Караваев, Кларк-Солтер, ван дер Верфф, Бюттнер, Беренс, Сереро, Фор, Эдегор, Дарфалу (Маргарет, 67), Линссен.

Предупреждение: Эдегор, 67.

Судья: Хиглер.

22 января. Алкмар. Стадион АФАС.

«Витесс» Леонида Слуцкого и АЗ подошли ко встрече в хорошем настроении, одержав по победе в первых после перерыва матчах чемпионата. Но кубок — совершенно другой турнир, и здесь не важно, кто находится выше в турнирной таблице. К тому же, если речь идет о разнице в одно очко между четвертым местом арнемцев и пятым их преследователей.

В Алкмаре в этот вечер было прохладно и болельщики, собравшиеся на стадионе, грелись как могли. Слуцкого и его новых помощников, Алексея и Василия Березуцких, погодой не запугать. Чего, как выяснились, нельзя было сказать об их игроках.

Ничего кроме навесов от «Витесса»

Уже на первых минутах Беренс упал в штрафной хозяев, пытаясь выпросить пенальти. Судья не поверил форварду и проигнорировал этот эпизод. После этого на долгое время «Витесс» почти исчез из игры, включаясь в нее только для того, чтобы судорожно отбиваться от методичных, но не слишком опасных атак АЗ. Редкие попытки гостей выбраться в контрнаступление, если не глохли под довольно высоким прессингом, то завершались не самыми нацеленными передачами в район штрафной.

Такая игра в исполнении его футболистов, показалось, удивила даже Слуцкого. Стоило ему выйти к бровке, чтобы подбодрить команду, как «Витессу» удалось создать полумомент. Очередной навес с левой бровки в исполнении Бюттнера, проигранная защитником позиция и вот — Эдегор на ударной позиции. Но норвежец не смог протолкнуть мяч мимо Бизота и тот со второй попытки зафиксировал мяч.

Когда казалось, что первый тайм так и завершится со счетом 0:0, и некоторые болельщики уже направились в фудкорты, чтобы подкрепиться, хозяева вышли вперед. Затяжная атака должна была заглохнуть, но Свенссон в последний момент прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, не позволив тому выйти из игры. Стенгс оказался в нужной точке и мощно пробил под перекладину, не оставив Эдуарду и шанса.

Встряска помогла. Временно

Пропустив, «Витесс» немного встрепенулся, но тут прозвучал свисток на перерыв. 15-минутная пауза пошла на пользу «орлам». Видимо, в перерыве Слуцкий высказал команде все, что думает об их игре в первом тайме. Гости шли вперед, нагнетали обстановку на подступах к штрафной. Владение мячом и игра начали выравниваться, как АЗ вопреки всему забил второй мяч. Потеря на половине поля соперника (Слуцкий несколько раз крикнул судьям, что отбор был совершен с фолом), резкая контратака и чудовищная ошибка Кларка-Солтера и капитан хозяев Тил оказался один на один с вратарем. Он спокойно разобрался в эпизоде и отправил мяч в сетку рикошетом от штанги.

На арендованного у «Челси» англичанина, как и на Слуцкого, после такого «подарка» было страшно смотреть. С такими ошибками можно мечтать разве что об следующей аренде в одну из команд чемпионшипа, но никак не о премьер-лиге.