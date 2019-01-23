Слуцкий попрощался с Кубком. «Витесс» проиграл АЗ
Команда российского тренера по всем статьям уступила сопернику из Алкмара — 0:2.
Команда российского тренера по всем статьям уступила сопернику из Алкмара — 0:2.
Кубок Голландии. ¼ финала
АЗ — «Витесс» — 2:0 (1:0).
Голы: Стенгс, 40 (1:0). Тил, 54 (2:0).
АЗ: Бизот, Свенссон, Флар (Хатзидиакос, 80), Копмейнерс, Ауэян, Мидтсье, Махер, Тил, Стенгс (ван Рейн, 84), Сентьенс, Идрисси.
«Витесс»: Эдуарду, Караваев,
Предупреждение: Эдегор, 67.
Судья: Хиглер.
22 января. Алкмар. Стадион АФАС.
«Витесс» Леонида Слуцкого и АЗ подошли ко встрече в хорошем настроении, одержав по победе в первых после перерыва матчах чемпионата. Но кубок — совершенно другой турнир, и здесь не важно, кто находится выше в турнирной таблице. К тому же, если речь идет о разнице в одно очко между четвертым местом арнемцев и пятым их преследователей.
В Алкмаре в этот вечер было прохладно и болельщики, собравшиеся на стадионе, грелись как могли. Слуцкого и его новых помощников, Алексея и Василия Березуцких, погодой не запугать. Чего, как выяснились, нельзя было сказать об их игроках.
Уже на первых минутах Беренс упал в штрафной хозяев, пытаясь выпросить пенальти. Судья не поверил форварду и проигнорировал этот эпизод. После этого на долгое время «Витесс» почти исчез из игры, включаясь в нее только для того, чтобы судорожно отбиваться от методичных, но не слишком опасных атак АЗ. Редкие попытки гостей выбраться в контрнаступление, если не глохли под довольно высоким прессингом, то завершались не самыми нацеленными передачами в район штрафной.
Такая игра в исполнении его футболистов, показалось, удивила даже Слуцкого. Стоило ему выйти к бровке, чтобы подбодрить команду, как «Витессу» удалось создать полумомент. Очередной навес с левой бровки в исполнении Бюттнера, проигранная защитником позиция и вот — Эдегор на ударной позиции. Но норвежец не смог протолкнуть мяч мимо Бизота и тот со второй попытки зафиксировал мяч.
Когда казалось, что первый тайм так и завершится со счетом 0:0, и некоторые болельщики уже направились в фудкорты, чтобы подкрепиться, хозяева вышли вперед. Затяжная атака должна была заглохнуть, но Свенссон в последний момент прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, не позволив тому выйти из игры. Стенгс оказался в нужной точке и мощно пробил под перекладину, не оставив Эдуарду и шанса.
Пропустив, «Витесс» немного встрепенулся, но тут прозвучал свисток на перерыв. 15-минутная пауза пошла на пользу «орлам». Видимо, в перерыве Слуцкий высказал команде все, что думает об их игре в первом тайме. Гости шли вперед, нагнетали обстановку на подступах к штрафной. Владение мячом и игра начали выравниваться, как АЗ вопреки всему забил второй мяч. Потеря на половине поля соперника (Слуцкий несколько раз крикнул судьям, что отбор был совершен с фолом), резкая контратака и чудовищная ошибка
На арендованного у «Челси» англичанина, как и на Слуцкого, после такого «подарка» было страшно смотреть. С такими ошибками можно мечтать разве что об следующей аренде в одну из команд чемпионшипа, но никак не о
Получив преимущество в два мяча, АЗ с радостью стал выманивать соперника и ловить его на контратаках. Если бы Идрисси, Стенгс и их одноклубники были точнее, удачливие и хладнокровнее, счет мог и должен был стать разгромным.