«Порту» переиграл «Бенфику» в полуфинале Кубка португальской лиги
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. «Порту» одержал победу над «Бенфикой» в полуфинале Кубка португальской футбольной лиги.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. «Порту» одержал победу над «Бенфикой» в полуфинале Кубка португальской футбольной лиги.
Встреча, прошедшая во вторник в Браге, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Порту». В составе победителей голы забили Ясин Браими (24-я минута), Мусса Марега (35) и Фернандо (86). У проигравших отличился Рафа Силва (31).
Во втором полуфинале в среду сыграют «Брага» и «Спортинг».