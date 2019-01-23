«Порту» переиграл «Бенфику» в полуфинале Кубка португальской лиги

Встреча, прошедшая во вторник в Браге, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Порту». В составе победителей голы забили Ясин Браими (24-я минута), Мусса Марега (35) и Фернандо (86). У проигравших отличился Рафа Силва (31).