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08:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Порту» переиграл «Бенфику» в полуфинале Кубка португальской лиги

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. «Порту» одержал победу над «Бенфикой» в полуфинале Кубка португальской футбольной лиги.

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Встреча, прошедшая во вторник в Браге, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Порту». В составе победителей голы забили Ясин Браими (24-я минута), Мусса Марега (35) и Фернандо (86). У проигравших отличился Рафа Силва (31).

Во втором полуфинале в среду сыграют «Брага» и «Спортинг».

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