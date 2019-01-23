Месси и Бускетс не сыграют в матче Кубка Испании с «Севильей»
Полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси не попали в заявку «Барселоны» на первый матч ¼ финала Кубка Испании с «Севильей», который состоится сегодня, 23 января.
Полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси не попали в заявку «Барселоны» на первый матч ¼ финала Кубка Испании с «Севильей», который состоится сегодня, 23 января.
Футболисты не примут участия в матче по решению главного тренера Эрнесто Вальверде.
Заявка «Барселоны» на матч с «Севильей» выглядит так:
вратари: тер Штеген, Силлессен.
защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Вермален.
полузащитники: Ракитич, Д. Суарес, Коутиньо, Артур, Малком, Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль, Пуч, О. Бускетс.
нападающий: Л. Суарес.
Матч «Севилья» — «Барселона» начнётся в 23:30 мск.