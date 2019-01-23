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08:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси и Бускетс не сыграют в матче Кубка Испании с «Севильей»

Полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси не попали в заявку «Барселоны» на первый матч ¼ финала Кубка Испании с «Севильей», который состоится сегодня, 23 января.

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Источник: Reuters

Футболисты не примут участия в матче по решению главного тренера Эрнесто Вальверде. Из-за травм встречу пропустят защитник Самуэль Юмтити, хавбеки Рафинья и Усман Дембеле. Из-за дисквалификации не сыграет защитник Джейсон Мурильо.

Заявка «Барселоны» на матч с «Севильей» выглядит так:

вратари: тер Штеген, Силлессен.

защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Вермален.

полузащитники: Ракитич, Д. Суарес, Коутиньо, Артур, Малком, Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль, Пуч, О. Бускетс.

нападающий: Л. Суарес.

Матч «Севилья» — «Барселона» начнётся в 23:30 мск.

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