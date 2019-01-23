Месси и Бускетс не сыграют в матче Кубка Испании с «Севильей»

Месси и Бускетс не сыграют в матче Кубка Испании с «Севильей»

Полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси не попали в заявку «Барселоны» на первый матч ¼ финала Кубка Испании с «Севильей», который состоится сегодня, 23 января.