«Монако» опозорился в Кубке. Головин получил травму?

Источник: Спорт-Экспресс

Кубок Франции. 1/16 финала

«Монако» — «Метц» — 1:3 (1:1).

Голы: Эн, 32 (0:1). Фалькао, 39 (1:1). Гакпа, 62 (1:2). Ньян, 74 (1:3).

«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Глик, Б. Бадиашиле, Жемерсон (Фабрегас, 70), Сидибе, Рони Лопеш, Тилеманс, Хенрикс, Головин (Силла, 64), Фалькао.

«Метц»: Делекруа, Янс, Бальиу, Сунзу, Ангбан (Ривьере, 84), Ньян, Фофана, Эн, Джаллоу (Булая, 78), Гакпа (Коад, 75), Майга.

Предупреждение: Коад, 88.

Судья: Готье.

Монако. Стадион «Луи II».

Кубок — отдушина?

Для терпящего бедствие в чемпионате «Монако» кубковые турниры — отдушина. До успеха в Кубке французской лиги, откуда к тому же сенсационно вылетел «ПСЖ», всего два шага. В таких случаях принято говорить, что трофей спасет провальный сезон. Да только какой от этого прок, кроме морального удовлетворения, если недавний участник Лиги чемпионов с треском вылетит во второй дивизион?

В Кубке же Франции все только начинается, и его можно было рассматривать как составляющую доверенной Тьерри Анри миссии спасения. Речь хоть о каких-то положительных эмоциях и наигрывании новых связок. Все это особенно актуально в преддверии субботнего «матча жизни» с «Дижоном», который занимает 18-е место, дающее право отстоять прописку в элите в «стыках». Тем более, «Монако» требовалась встряска после унизительного поражения от «Страсбура» (1:5).

Головин — «десятка»

Вопреки опасениям, Александр Головин не стал жертвой устроенной Анри перестройки состава и начал игру с лидером второго дивизиона с первых минут. Да еще и под десятым номером. Кому угодно такой не доверят, хотя исполнял россиянин, естественно, не плеймейкера, а второй матч подряд располагался слева в тройке центральных полузащитников. Зато самый звездный зимний новичок Фабрегас остался на скамейке. Кроме того, в воротах появился Субашич, дисквалифицированного Налду сменил Жемерсон, и наконец-то вернулся в старт Сидибе.

Неизменным осталось только удивительное умение «Монако» пропускать на ровном месте после первой же ошибки. На этот раз ее допустил неудачно отбросивший мяч к линии штрафной Тилеманс. И пусть часть вины стоит повесить на сделавшего рискованную и не самую удобную передачу партнера, легче от этого не станет. Прежде всего Субашичу, не имевшему ни одного шанса остановить выстрел Эна под перекладину.

Гола Фалькао мало

Между тем в предыдущие полчаса монегаски смотрелись интереснее, и оборона гостей во главе с бывшим игроком тульского «Арсенала» Сунзу работала на полных оборотах. Мог забить переместившийся в среднюю линию Хенрикс. Затем момент для не сумевшего подстроиться под мяч одноклубника создал мягко навесивший слева Головин. Но важнее были не моменты, как таковые, а правильная реакция команды на пропущенный мяч. И, конечно, исполнительское мастерство Фалькао, мастерски расправившегося с обороной после подачи Сидибе.

Отыгравшись, «Монако» должен был уходить на перерыв с преимуществом в счете. Болло, получив передачу от Головина, угодил в защитника, мяч отскочил к Хенриксу, однако тот из отличной позиции не попал в створ. Расплачиваться за это пришлось уже после перерыва, и снова гол в исполнении соперника заслужил эпитет «невероятный». Головин, начав вторую половину с хорошего дальнего удара, не рискнул фолить, позволил сопернику сделать передачу вперед, и Гакпа по крутой траектории запустил мяч над головой Глика в дальнюю «девятку».

Неужели, травма?

Сразу после этого Головина заменили. Поначалу показалось, что именно после неудачных действий в эпизоде со вторым голом. Однако причина, возможно, оказалась иной и крайне неприятной. Спустя минуту телекамера показала скамейку запасных, где на ноге россиянина появилась повязка со льдом. Неужели травма? Будем надеяться, все обойдется.