«Монако» опозорился в Кубке. Головин получил травму?
Клуб из княжества продолжил падение, проиграв в Кубке Франции клубу второго дивизиона, а замененный на 65-й минуте Александр Головин, возможно, покинул поле
Клуб из княжества продолжил падение, проиграв в Кубке Франции клубу второго дивизиона, а замененный на 65-й минуте Александр Головин, возможно, покинул поле
Кубок Франции. 1/16 финала
«Монако» — «Метц» — 1:3 (1:1).
Голы: Эн, 32 (0:1). Фалькао, 39 (1:1). Гакпа, 62 (1:2). Ньян, 74 (1:3).
«Монако»: Субашич,
«Метц»: Делекруа, Янс, Бальиу, Сунзу, Ангбан (Ривьере, 84), Ньян, Фофана, Эн, Джаллоу (Булая, 78), Гакпа (Коад, 75), Майга.
Предупреждение: Коад, 88.
Судья: Готье.
Монако. Стадион «Луи II».
Для терпящего бедствие в чемпионате «Монако» кубковые турниры — отдушина. До успеха в Кубке французской лиги, откуда к тому же сенсационно вылетел «ПСЖ», всего два шага. В таких случаях принято говорить, что трофей спасет провальный сезон. Да только какой от этого прок, кроме морального удовлетворения, если недавний участник Лиги чемпионов с треском вылетит во второй дивизион?
В Кубке же Франции все только начинается, и его можно было рассматривать как составляющую доверенной Тьерри Анри миссии спасения. Речь хоть о
Вопреки опасениям, Александр Головин не стал жертвой устроенной Анри перестройки состава и начал игру с лидером второго дивизиона с первых минут. Да еще и под десятым номером. Кому угодно такой не доверят, хотя исполнял россиянин, естественно, не плеймейкера, а второй матч подряд располагался слева в тройке центральных полузащитников. Зато самый звездный зимний новичок Фабрегас остался на скамейке. Кроме того, в воротах появился Субашич, дисквалифицированного Налду сменил Жемерсон, и
Неизменным осталось только удивительное умение «Монако» пропускать на ровном месте после первой же ошибки. На этот раз ее допустил неудачно отбросивший мяч к линии штрафной Тилеманс. И пусть часть вины стоит повесить на сделавшего рискованную и не самую удобную передачу партнера, легче от этого не станет. Прежде всего Субашичу, не имевшему ни одного шанса остановить выстрел Эна под перекладину.
Между тем в предыдущие полчаса монегаски смотрелись интереснее, и оборона гостей во главе с бывшим игроком тульского «Арсенала» Сунзу работала на полных оборотах. Мог забить переместившийся в среднюю линию Хенрикс. Затем момент для не сумевшего подстроиться под мяч одноклубника создал мягко навесивший слева Головин. Но важнее были не моменты, как таковые, а правильная реакция команды на пропущенный мяч. И, конечно, исполнительское мастерство Фалькао, мастерски расправившегося с обороной после подачи Сидибе.
Отыгравшись, «Монако» должен был уходить на перерыв с преимуществом в счете. Болло, получив передачу от Головина, угодил в защитника, мяч отскочил к Хенриксу, однако тот из отличной позиции не попал в створ. Расплачиваться за это пришлось уже после перерыва, и снова гол в исполнении соперника заслужил эпитет «невероятный». Головин, начав вторую половину с хорошего дальнего удара, не рискнул фолить, позволил сопернику сделать передачу вперед, и Гакпа по крутой траектории запустил мяч над головой Глика в дальнюю «девятку».
Сразу после этого Головина заменили. Поначалу показалось, что именно после неудачных действий в эпизоде со вторым голом. Однако причина, возможно, оказалась иной и крайне неприятной. Спустя минуту телекамера показала скамейку запасных, где на ноге россиянина появилась повязка со льдом. Неужели травма? Будем надеяться, все обойдется.
Игру же «Монако» спасти не сумел. Без российского полузащитника она потеряла в остроте, а тактические ходы Анри снова оказались неэффективными. Не имеющий должного опыта самостоятельной работы тренер, похоже, сам запутался в поисках выхода из кризиса. Еще один форвард Силла вместо Головина, Фабрегас вместо защитника — эффект оказался нулевым. Точнее, даже отрицательным. Третий гол «Метца», когда мяч закатывали в пустые ворота, выглядел форменным издевательством на соперником. В