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08:31 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» проиграла «Хетафе» в Кубке Испании, Черышев вышел на замену

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» уступили в гостях «Хетафе» в первом матче ¼ финала Кубка Испании.

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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Хетафе». Гол на 77-й минуте забил Хорхе Молина. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте.

Ответный матч команды проведут 29 января.

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