«Валенсия» проиграла «Хетафе» в Кубке Испании, Черышев вышел на замену
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» уступили в гостях «Хетафе» в первом матче ¼ финала Кубка Испании.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» уступили в гостях «Хетафе» в первом матче ¼ финала Кубка Испании.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Хетафе». Гол на 77-й минуте забил Хорхе Молина. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте.
Ответный матч команды проведут 29 января.