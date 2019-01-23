Эмилиано Сала: Этот самолет, похоже, вот-вот развалится
Портал Ole опубликовал запись последнего аудиосообщения форварда Эмилиано Салы в своей группе в WhatsApp.
Портал Ole опубликовал запись последнего аудиосообщения форварда Эмилиано Салы в своей группе в WhatsApp.
Аргентинец, самолет с которым на борту пропал, был взволнован перед вылетом.
«Привет, младшие братья, как вы сумасшедшие люди? Я устал в Нанте, занимался вещами, вещами, вещами, вещами и вещами. Сейчас я в самолете, который, похоже,
Позже он отправил еще одно сообщение: «Итак, как вы, братья и сестры, хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно ли будет посылать
28-летний аргентинец, перешедший из «Нанта» в «Кардифф» три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над