Эмилиано Сала: Этот самолет, похоже, вот-вот развалится

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Аргентинец, самолет с которым на борту пропал, был взволнован перед вылетом.

«Привет, младшие братья, как вы сумасшедшие люди? Я устал в Нанте, занимался вещами, вещами, вещами, вещами и вещами. Сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, и я лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой» — сказал Сала.

Позже он отправил еще одно сообщение: «Итак, как вы, братья и сестры, хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня… Папа, как я напуган!».