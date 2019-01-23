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08:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эмилиано Сала: Этот самолет, похоже, вот-вот развалится

Портал Ole опубликовал запись последнего аудиосообщения форварда Эмилиано Салы в своей группе в WhatsApp.

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Источник: Reuters

Аргентинец, самолет с которым на борту пропал, был взволнован перед вылетом.

«Привет, младшие братья, как вы сумасшедшие люди? Я устал в Нанте, занимался вещами, вещами, вещами, вещами и вещами. Сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, и я лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой» — сказал Сала.

Позже он отправил еще одно сообщение: «Итак, как вы, братья и сестры, хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня… Папа, как я напуган!».

28-летний аргентинец, перешедший из «Нанта» в «Кардифф» три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

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