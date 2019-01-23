Тьерри Анри: Головин создает моменты, но «Монако» не забивает

— Это большое разочарование, — цитирует L'Equipe Анри. — Мы создаем много моментов с помощью Джибриля Сидибе и Александра Головина на флангах. У нас есть возможности для голов, но мы не забиваем. Мое будущее? Это буду решать другие люди, а не я, когда придет время.