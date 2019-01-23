Тьерри Анри: Головин создает моменты, но «Монако» не забивает
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри после поражения от «Метца» в 1/16 финала Кубка Франции (1:3) отметил, что монегаски не забивают моменты.
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри после поражения от «Метца» в 1/16 финала Кубка Франции (1:3) отметил, что монегаски не забивают моменты.
Также он добавил, что не думает об отставке.
— Это большое разочарование, — цитирует L'Equipe Анри. — Мы создаем много моментов с помощью Джибриля Сидибе и Александра Головина на флангах. У нас есть возможности для голов, но мы не забиваем. Мое будущее? Это буду решать другие люди, а не я, когда придет время.