Озвучена зарплата Аршавина в «Кайрате»

Источник: РИА "Новости"

Официально о переходе Вржещиньского «Кайрат» объявил накануне. Контракт 25-летнего польского хавбека рассчитан на два года.

«В Казахстане лучшие игроки получают 300 — 400 тысяч долларов в год. Единственное исключение был Аршавин, который официально получал 1,5 миллиона долларов, а неофициально — 2,5 миллиона. Конечно, сложно представить, что поляк получит “звездный” контракт с самого начала, но по сравнению с тем, что он получал в Сосновце, тут говорить не о чем», — заявил Карол Боченек, бывший журналист «Вешло».

Отметим, что «Кайрат» стал последним клубом в карьере Аршавина, за который он выступал с 2016 по 2018 год. За это время россиянин провел во всех турнирах за алматинцев 107 матчей, в которых забил 30 мячей, отдал 37 голевых передач, получил 13 желтых и одну красную карточку. Он трижды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.

Также Аршавин известен своими выступлениями за питерский «Зенит» и лондонский «Арсенал». В составе сборной России полузащитник завоевал бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.