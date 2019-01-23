«Стоило выйти в город, фанаты силой тащили в паб». Канчельскис был реально крут в «МЮ»

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня, 23 января, 50-й день рождения празднует один из самых ярких игроков в российской истории, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. В разговоре с корреспондентом «СЭ» экс-хавбек, а ныне главный тренер узбекистанского «Навбахора» вспомнил о ярких моментах британского этапа карьеры.

Красный чемпионский Манчестер

Канчельскис перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Шахтера» весной 1991 года. Уже в первом сезоне «МЮ» претендовал на чемпионство, но три поражения в четырех последних матчах позволили «Лидс» обойти команду Алекса Фергюсона. Следующий сезон стал первым в истории премьер-лиги, и тут манчестерцы здорово прошли всю дистанцию, опередив «Астон Виллу» на 10 очков. Для «красных дьяволов» этот чемпионский титул стал первым после 26-летнего перерыва.

В том сезоне Канчельскис не всегда попадал в состав, пять раз оставшись вне заявки и 10 раз — в запасе. В тех 27 играх, что он провел на поле, хавбек забил три мяча.

— 26 лет команда не была чемпионом, для Манчестера это было событие, — вспоминает Канчельскис. — С того года команда преобразилась и начала завоевывать трофеи один за другим, и вышла в лидеры по сравнению с «Ливерпулем», который забуксовал. А «МЮ» в итоге выиграл 20 чемпионских титулов и опередил главного соперника (у «красных» 18 чемпионств. — Прим. «СЭ»).

Было столько радости, столько эмоций, потому что в сезоне-1991/92 мы тоже лидировали и в концовке отдали чемпионство «Лидс», а на следующий — выиграли. Все были очень рады, особенно болельщики. Город был полностью красным — фанаты вышли на улицы и очень активно праздновали.

Звали ли болельщики, чтобы отблагодарить? А не надо было звать. Если выйти в город, тебя силой тащили в паб, угощали и просили автографы. Мы, иностранцы, уехали по домам, нам было полегче. Тем, кто оставался в Манчестере, болельщики не давали прохода.

Как Гиггз проспорил шампанское

Примерно в одно время с Канчельскисом первые шаги в большом футболе делал Райан Гиггз. Валлийцу предстояло стать рекордсменом клуба по числу матчей (963), а на тот момент юношеский азарт давал о себе знать. Полузащитники заключили пари на то, кто забьет больше мячей за сезон и победителем в этом споре вышел российский футболист:

— Это было шутя: «Давай?» — «Давай!». Спорили на шампанское. Я выиграл, а он, кстати, так и не отдал. Надо будет напомнить ему при встрече (смеется). Может, он забыл. Я после сезона уехал, а потом не напоминал ему. Ну что, из-за бутылки шампанского буду поднимать какой-то вопрос?!

Думал ли предложить поспорить в следующем сезоне на деньги? Да нет, зачем на них спорить? Это был чисто символический спор. А потом, он опять проиграл бы. Тогда я снова был лучше — забил 14 мячей, и мы выиграли дабл (чемпионство и Кубок Англии. — Прим. «СЭ»). Кто и сколько забил не самое главное. Самое главное, что команда победила.

Удаление в финале

Тот самый сезон-1993/94, о котором вспоминал Канчельскис, мог стать для «МЮ» еще более успешным. Но в финале Кубка лиги «красные дьяволы» уступили «Астон Вилле» со счетом 1:3. В конце той игры наш полузащитник был удален с поля за игру рукой, а соперник, получив численное преимущество, забил третий мяч в ворота Леса Сили.

— Я стоял на линии. Это был рефлекс — выставил руку, мяч в нее попал. Никто мне ничего такого не говорил, не критиковал, — отметил Канчельскис. — На самом деле, «Астон Вилла» нас переиграла и была лучше в тот день. Как бы мы ни старались, они были немного сильнее.

Да, красная карточка, но в раздевалке никто не ругал. Проиграли и начали готовиться к следующей игре чемпионата. Была нацеленность выиграть чемпионат и Кубок Англии. Что мы в итоге и сделали.

Уход из «МЮ» и признание в «Эвертоне»

Выдав яркий сезон, Канчельскис подписал новый долгосрочный контракт с «МЮ». Он действовал до лета 1999 года (!). Хавбек мог стать частью той команды, которая на «Камп Ноу» выиграла Лигу чемпионов, выдав сумасшедшую концовку в финале с «Баварией». Но судьба распорядилась иначе.

На протяжении сезона-1994/95 полузащитник мучился из-за сильных болей в животе. Врач Фрэнк Февр, сменивший многолетнего клубного доктора Джима Макгрегора, полагал, что россиянин «косит» и допускал его до тренировок. Когда Канчельскис поговорил с Макгрегором, стало понятно, что операция необходима. Это привело к обострению отношений между игроком и главным тренером. В итоге было решено продать его в «Эвертон».

— Когда меня прооперировали, Фергюсон извинился передо мной. Эмоции захлестнули, был молодой. Рядом не хватало опытного человека, агента, который мог бы подсказать. С другой стороны, я поиграл в «Эвертоне» — клубе с традициями. Отыграл там не так уж много, полтора сезона, но стал одним из любимчиков, попал в число 11 лучших футболистов за всю историю клуба. Это тоже дорогого стоит!

Переход в «Сити»

После «Эвертона» в карьере Канчельскиса были еще несколько зарубежных клубов с именем. К началу XXI века транзитом через «Фиорентину» и «Рейнджерс» он вернулся в Манчестер. Правда, подписал контракт не с «Юнайтед», а с «Сити», который до прихода владельцев из ОАЭ переживал не лучшие времена.

— Конечно, был негатив. Когда мы играли на «Олд Траффорд», встретили не очень хорошо. Как обычно встречают в таких случаях — ты получаешь мяч, а 70 тысяч человек тебе: «Бууууу!!!», чисто психологически давили. Но тогда «Ман Сити» не был силен. Если бы этот переход состоялся сейчас, тогда была бы проблема. Это была бы бомба! Сравнилось бы это с переходом Фигу из «Барселоны» в «Реал»? Сейчас, точно да! Как перейти из «Селтика» в «Рейнджерс». Если такое происходит, это катастрофа!

Пять лучших матчей в карьере Канчельскиса по его версии

— Сложно ответить, их много было, — сказал именинник, прежде чем назвать список таких игр. Вот он (в хронологическом порядке. — Прим. «СЭ»):

23 августа 1989 года. Товарищеский матч. Сборная Польши — сборная СССР — 1:1 (дебют).

19 ноября 1991 года. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Юнайтед» — «Црвена Звезда» — 1:0.

14 мая 1994 года. Кубок Англии. Финал. «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 4:0.

10 ноября 1994 года. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 5:0 (хет-трик и голевая передача Канчельскиса).

18 ноября 1995 года. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» — «Эвертон» — 1:2 (дубль Канчельскиса).