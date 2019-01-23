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10:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обошла «Интер» и вошла в топ-70 лучших футбольных клубов мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2018 года опубликовал рейтинг лучших клубов и национальных чемпионов.

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Источник: Reuters

Список лучших футбольных команд возглавил мадридский «Атлетико». Следом за ним расположился еще один клуб из столицы Испании — «Реал». Замкнул тройку австрийский «Ред Булл» из Зальцбурга.

Также в первую десятку вошли:
4. «Барселона» (Испания)
5. «Ювентус» (Италия)
6. «Палмейрас» (Бразилия)
7. «Атлетико Хуниор» (Колумбия)
8. «Ривер Плейт» (Аргентина)
9. «Севилья» (Испания)
10. «Санта-Фе» (Колумбия).

Лучшим из казахстанских клубов стала «Астана». Чемпион Казахстана поднялся на 62 позиции и теперь располагается на 67-м месте, деля его с испанской «Валенсией». Столичный клуб опередил такие именитые клубы, как миланский «Интер», санкт-петербургский «Зенит», московские ЦСКА и «Спартак», испанский «Реал Бетис», бельгийский «Стандард», белорусский БАТЭ и многие другие.

Алматинский «Кайрат» расположился на 181-ом месте, опередив московский «Локомотив», французские «Сент-Этьен» и «Монако», а также английский «Лестер». «Кайрат» по сравнению с предыдущим годом упал на 24 позиции.

Попал в список и «Тобол», разместившись на 255-ой строчке. Клуб из Костаная опередил французские клубы «Ницца» и «Лилль», немецкий «Хоффенхайм», итальянская «Сампдория», также английские «Саутгемптон» и «Вест Хэм Юнайтед». До этого «Тобол» располагался на 813-ой строчке рейтинга.

Чемпионат Казахстана в новом рейтинге занимает 40-е место в мире. По сравнению с прошлым годом казахстанская премьер-лига поднялась на три позиции. Лидирует испанская Ла Лига, на втором месте расположилась английская премьер-лиги. Замкнул тройку чемпионат Бразилии.

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