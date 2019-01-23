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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду проиграл спор Аллегри, не реализовав пенальти в матче с «Кьево»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что проиграл спор главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, не реализовав пенальти в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Кьево» (3:0).

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Источник: AP 2019

Форвард не забил 11-метровый на 52-й минуте, не сумев переиграть голкипера соперников Стефано Соррентино, который отбил мяч, переправив его на угловой.

«У меня действительно был спор с тренером. Я говорил, что реализую все пенальти в этом сезоне.

Я счастлив осознавать, что мой вклад в успехи команды ценится тренером и партнёрами. Они очень здорово меня приняли, и я хочу отплатить им за доверие и поддержку усердным трудом», — цитирует Роналду The Independent.

Напомним, для Роналду этот пенальти стал первым не реализованным в составе «Ювентуса», в который он перешёл минувшим летом из мадридского «Реала». Ранее он был точен во всех четырёх попытках.

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