Роналду проиграл спор Аллегри, не реализовав пенальти в матче с «Кьево»

Форвард не забил 11-метровый на 52-й минуте, не сумев переиграть голкипера соперников Стефано Соррентино, который отбил мяч, переправив его на угловой.



«У меня действительно был спор с тренером. Я говорил, что реализую все пенальти в этом сезоне.



Я счастлив осознавать, что мой вклад в успехи команды ценится тренером и партнёрами. Они очень здорово меня приняли, и я хочу отплатить им за доверие и поддержку усердным трудом», — цитирует Роналду The Independent.