«О “Монако” просто вытирают ноги»

Источник: Спорт-Экспресс

France Football: «Чрезвычайное происшествие для Анри»

«Перед матчем с «Метцем» мы спрашивали себя: «Сможет ли победа в Кубке стать для «Монако» шагом для выхода из кризиса?» И красно-белые здорово начали: быстрые комбинации Лопеша и Головина, даже что-то получалось делать с мячом. Но «Метц» — неприятный соперник, все-таки лучшая команда второй лиги.

«Монако» как обычно, провалился в обороне. Хенрикс отдал неудачную поперечную передачу на Тилеманса, за что и был наказан. «Метц» воспользовался первым же своим моментом.

Но, как будто пытаясь доказать своим зрителям, что они еще что-то могут, хозяева сравняли счет. Фалькао отлично остановил мяч и мастерски забил с разворота. «Монако» получил преимущество на короткий промежуток времени. Это был единственный шанс выйти вперед и избежать очередного поражения. Но проход Балло Туре успехом не увенчался.

Выход Фабрегаса «Монако» не помог, с позиционной обороной в команде явные проблемы. Монегаски начали неплохо, но снова потеряли контроль над матчем и все провалили. 18-е поражение для «Монако». Настоящее чрезвычайное происшествие для Анри…

L’Equipe: «Монако» все хуже и хуже

«17 поражений в чемпионате, вылет из Лиги чемпионов. Что может быть хуже? Но «Монако» облажался еще сильнее. Команда Анри провела десять многообещающих минут — с моментами от Головина, Рони Лопеша, Хенрикса, а затем голом Фалькао. Показалось, неужели «Монако» сможет уйти из этого кошмара с 11 поражениями на домашнем стадионе и 1:5 от «Страсбурга»?

32-я минута — «Метц» выходит вперед после голевой передачи Хенрикса, 62-я — залетает дальний удар Гакпа, затем третий, а потом «Монако» чуть не получает четвертый. Судья был слишком благосклонен к хозяевам, поэтому счет на табло остался 1:3.

Если два года назад «Монако» громил соперников дома, то теперь на «Луи II» другие команды просто вытирают ноги, а посмотреть на это приходит по 600 зрителей. Да и зачем? Во втором тайме команде не показала желания, а уровень игры от матча к матчу становится все хуже. В игре с «Метцем» главный тренер Тьерри Анри даже не поднимался со скамейки. Почему? Не было желания, идей или умения изменить игру? Три месяца он помогал игрокам с бровки, подсказывал, мотивировал, настраивал их. А теперь — вот. Может, он заболел?

А матчи «Монако» похожи один на другой. Медленная оборона из трех защитников, которая спокойно пропускает нападающих к воротам. Даже смена вратарей здесь ничего не меняет. Игра футболистов не соответствует их статусу. Сидибе и Балло Туре не хватает агрессивности. После праздников у команды должна была улучшиться физическая подготовка, но этого не произошло. Самый важный матч для «Монако» на следующей неделе — с «Дижоном». Если уж монегаски где-то и должны показывать уровень, то это матч подходит лучше всего. До этой игры у Анри есть время обдумать какие-то вещи

Monaco-Matin: «Унижение продолжается»

«Унижение «Монако» продолжается. «Метц» устроил легкую прогулку в Кубке Франции, играв с командой, очень похожей на «Монако», но абсолютно аморфной.

В старте на матч с лидером лиги 2 вышло пять чемпионов Франции-2017: Субашич, Жемерсон, Сидибе, Глик и Фалькао. Но несмотря на громкие имена и небольшое преимущество в начале, хозяева пропустили после ошибки Хенрикса и Тилеманса.