Головин избежал серьезного повреждения в матче Кубка Франции

Источник: Reuters

Головин во вторник вышел в стартовом составе «Монако» на матч Кубка Франции с «Мецем», однако на 64-й минуте покинул поле из-за повреждения. Позднее французское издание L’Equipe сообщило, что 22-летний россиянин, уходя с поля «хромал и явно испытывал боль», а затем приложил пакет со льдом к правому бедру.

Как отметил собеседник агентства, Головин будет готовиться к матчу 22-го тура с «Дижоном», который состоится 26 января, а его повреждение не является серьезным.