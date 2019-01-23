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13:39 (мск), источник: Р-Спорт

Головин избежал серьезного повреждения в матче Кубка Франции

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Повреждение футболиста «Монако» Александра Головина не носит серьезный характер, он будет готовиться к следующему матчу чемпионата Франции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: Reuters

Головин во вторник вышел в стартовом составе «Монако» на матч Кубка Франции с «Мецем», однако на 64-й минуте покинул поле из-за повреждения. Позднее французское издание L’Equipe сообщило, что 22-летний россиянин, уходя с поля «хромал и явно испытывал боль», а затем приложил пакет со льдом к правому бедру.

Как отметил собеседник агентства, Головин будет готовиться к матчу 22-го тура с «Дижоном», который состоится 26 января, а его повреждение не является серьезным.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. В общей сложности в составе монегасков он провел 17 игр и сделал две голевые передачи.

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