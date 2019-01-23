Бекхэм вслед за Гиггзом, Скоулзом, Баттом и Невиллами приобрел акции «Сэлфорд Сити»

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Таким образом, он стал последним участником «Класса-92», купившим долю в клубе. Ранее акции «Сэлфорда» приобрели другие легенды «Манчестер Юнайтед» — Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ники Батт, Гэри и Фил Невиллы.

«Класс-92» — шестерка успешных воспитанников «МЮ» 1992 года выпуска, сыгравших важную роль в завоевании клубом чемпионских титулов на рубеже веков. На данный момент они владеют 60 процентами акций «Сэлфорда», еще 40 процентов принадлежит сингапурскому бизнесмену Питеру Лиму.

«Класс 92» приобрел «Сэлфорд» в 2014 году и добивался повышения в классе в трех из четырех сезонов. На данный момент он идет в числе лидеров дивизиона и имеет хорошие шансы попасть в лигу 2, низший профессиональный дивизион в Англии.