Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Анже
Футбол. Зарубежный
21.01
Дженоа0
Милан2
Футбол. Зарубежный
21.01
Ювентус3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21.01
Эйбар3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
25.01
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
25.01
Марсель
Лилль
Все события
Фоторепортажи
8КАМАЗы в пустынях Дакара
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
15:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бекхэм вслед за Гиггзом, Скоулзом, Баттом и Невиллами приобрел акции «Сэлфорд Сити»

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал акционером клуба пятого английского дивизиона «Сэлфорд Сити», сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: Reuters

Таким образом, он стал последним участником «Класса-92», купившим долю в клубе. Ранее акции «Сэлфорда» приобрели другие легенды «Манчестер Юнайтед» — Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ники Батт, Гэри и Фил Невиллы.

«Класс-92» — шестерка успешных воспитанников «МЮ» 1992 года выпуска, сыгравших важную роль в завоевании клубом чемпионских титулов на рубеже веков. На данный момент они владеют 60 процентами акций «Сэлфорда», еще 40 процентов принадлежит сингапурскому бизнесмену Питеру Лиму.

«Класс 92» приобрел «Сэлфорд» в 2014 году и добивался повышения в классе в трех из четырех сезонов. На данный момент он идет в числе лидеров дивизиона и имеет хорошие шансы попасть в лигу 2, низший профессиональный дивизион в Англии.

Напомним, что Бекхэм является также совладельцем американского «Интер Майами», который с 2020 года будет выступать в MLS.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Монако" жутко опозорился. Головин близок к катастрофе
Дзюба может переехать в Англию
От России требуют миллионный штраф за допинговый скандал
23-й хет-трик. Овечкин в шаге от величайшего рекорда Федорова
Серена Уильямс проиграла в четвертьфинале Australian Open
Генеральный директор WADA назвал РУСАДА хорошей организацией
Семак ищет варианты. Как «Зенит» готовится к сезону в Катаре
«Северсталь» спаслась. КХЛ не дадут отказаться от такого клуба
Головин избежал серьезного повреждения в матче Кубка Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь