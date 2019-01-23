Бекхэм вслед за Гиггзом, Скоулзом, Баттом и Невиллами приобрел акции «Сэлфорд Сити»
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал акционером клуба пятого английского дивизиона «Сэлфорд Сити», сообщает
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал акционером клуба пятого английского дивизиона «Сэлфорд Сити», сообщает
Таким образом, он стал последним участником «Класса-92», купившим долю в клубе. Ранее акции «Сэлфорда» приобрели другие легенды «Манчестер Юнайтед» — Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ники Батт, Гэри и Фил Невиллы.
«Класс-92» — шестерка успешных воспитанников «МЮ» 1992 года выпуска, сыгравших важную роль в завоевании клубом чемпионских титулов на рубеже веков. На данный момент они владеют 60 процентами акций «Сэлфорда», еще 40 процентов принадлежит сингапурскому бизнесмену Питеру Лиму.
«Класс 92» приобрел «Сэлфорд» в 2014 году и добивался повышения в классе в трех из четырех сезонов. На данный момент он идет в числе лидеров дивизиона и имеет хорошие шансы попасть в лигу 2, низший профессиональный дивизион в Англии.
Напомним, что Бекхэм является также совладельцем американского «Интер Майами», который с 2020 года будет выступать в MLS.