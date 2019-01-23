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15:49 (мск), источник: Vesti.kz

Переподписаны, или с кем из игроков КПЛ заключены долгосрочные контракты

Межсезонье в казахстанской премьер-лиге в самом разгаре, клубы продолжают просматривать и подписывать новичков. Но есть и те, с кем пролонгировали трудовые соглашения. О них более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на данные авторитетного издания Transfermarkt.

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Всего переподписанных игроков 24, и только с двумя из них продлили контракт на два года. Это Александр Марочкин из «Кайсара» и Григорий Сартаков из «Тобола». Первый за кызылординцев выступает с начала 2018 года, второй за костанайцев играет с начала 2017-го.

С остальными футболистами подписаны контракты только до конца 2019 года.

Это Руслан Степанюк, Жакып Кожамберды, Мантас Куклис (все — «Жетысу»), Евгений Ткачук, Абылайхан Дуйсен (оба — «Шахтер»), Павел Шабалин, Руслан Есимов, Дмитрий Шмидт, Карлос Фонсека, Арман Кенесов, Арман Смаилов, Артем Попов (все — «Иртыш»), Маркос Пиззелли, Саша Марьянович, Асланбек Какимов, Виталий Волков (все — «Актобе»), Нияз Идрисов, Руслан Абжанов, Санат Жумаханов (все — «Окжетпес»), Артурас Жулпа, Виктор Дмитренко (оба — «Тобол») и Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»).

Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.

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