Переподписаны, или с кем из игроков КПЛ заключены долгосрочные контракты

Всего переподписанных игроков 24, и только с двумя из них продлили контракт на два года. Это Александр Марочкин из «Кайсара» и Григорий Сартаков из «Тобола». Первый за кызылординцев выступает с начала 2018 года, второй за костанайцев играет с начала 2017-го.