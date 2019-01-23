«Барселона» объявила о покупке полузащитника «Аякса» де Йонга за € 75 млн

Клубы договорились о трансфере 21-летнего голландского футболиста, который официально станет игроком «Барселоны» 1 июля. Отмечается, что стоимость перехода составит € 75 млн. Ещё € 11 млн «Аякс» может получить в качестве бонусов в зависимости от успешности выступлений игрока. Летом де Йонг заключит соглашение с «Барселоной», которое будет рассчитано до конца сезона-2023/24.