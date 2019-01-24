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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Игуаин перешёл в «Челси» на правах аренды

«Челси» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином. 31-летний форвард будет выступать в составе лондонского клуба на правах аренды до конца сезона-2018/19.

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Источник: РИА "Новости"
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Напомним, Игуаин выступал на протяжении последних нескольких месяцев за «Милан», также на правах аренды.

«Когда появилась возможность присоединиться к “Челси”, я захотел ею воспользоваться. Это команда, которая мне всегда нравилась. У “Челси” богатая история, прекрасный стадион, и команда выступает в АПЛ, где я всегда хотел себя попробовать. Теперь я надеюсь оправдать доверие “Челси” на поле. Не могу дождаться, чтобы начать играть, и надеюсь на быструю адаптацию», — отметил Игуаин.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.

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