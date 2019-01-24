Игуаин перешёл в «Челси» на правах аренды

«Когда появилась возможность присоединиться к “Челси”, я захотел ею воспользоваться. Это команда, которая мне всегда нравилась. У “Челси” богатая история, прекрасный стадион, и команда выступает в АПЛ, где я всегда хотел себя попробовать. Теперь я надеюсь оправдать доверие “Челси” на поле. Не могу дождаться, чтобы начать играть, и надеюсь на быструю адаптацию», — отметил Игуаин.