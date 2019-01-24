«Милан» объявил о заключении контракта с Пёнтеком

Пёнтек будет официально представлен в качестве игрока «Милана» на пресс-конференции, которая состоится в четверг, 24 января. После пресс-конференции польский футболист примет участие в первой тренировке в миланской команде.

Ранее сообщалось, что в услугах польского нападающего были заинтересованы также «Реал», дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Пёнтек стал игроком «Дженоа» летом 2018 года. В нынешнем сезоне польский нападающий забил 13 голов в 19 матчах за генуэзский клуб в чемпионате Италии.