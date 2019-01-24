«Милан» объявил о заключении контракта с Пёнтеком
«Милан» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим «Дженоа» Кшиштофом Пёнтеком. Соглашение 23-летнего польского футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
«Милан» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим «Дженоа» Кшиштофом Пёнтеком. Соглашение 23-летнего польского футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Пёнтек будет официально представлен в качестве игрока «Милана» на
Ранее сообщалось, что в услугах польского нападающего были заинтересованы также «Реал», дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Пёнтек стал игроком «Дженоа» летом 2018 года. В нынешнем сезоне польский нападающий забил 13 голов в 19 матчах за генуэзский клуб в чемпионате Италии.