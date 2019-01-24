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00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» объявил о заключении контракта с Пёнтеком

«Милан» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим «Дженоа» Кшиштофом Пёнтеком. Соглашение 23-летнего польского футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

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Источник: AP 2019

Пёнтек будет официально представлен в качестве игрока «Милана» на пресс-конференции, которая состоится в четверг, 24 января. После пресс-конференции польский футболист примет участие в первой тренировке в миланской команде.

Ранее сообщалось, что в услугах польского нападающего были заинтересованы также «Реал», дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Пёнтек стал игроком «Дженоа» летом 2018 года. В нынешнем сезоне польский нападающий забил 13 голов в 19 матчах за генуэзский клуб в чемпионате Италии.

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