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01:08 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» стал первым финалистом Кубка английской лиги по футболу

ТАСС, 24 января. Футбольный клуб «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Бёртоном» со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.

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Источник: AP 2019

Мяч на 26-й минуте забил Серхио Агуэро. Первая встреча команд завершилась крупной победой «Манчестер Сити» — 9:0.

В финальном матче, который состоится 24 февраля на лондонском стадионе «Уэмбли», «Манчестер Сити» встретится с победителем противостояния «Челси» — «Тоттенхэм». Ответная игра команд состоится в четверг, первая встреча завершилась домашней победой «Тоттенхэма» — 1:0.

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