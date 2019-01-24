«Манчестер Сити» стал первым финалистом Кубка английской лиги по футболу
ТАСС, 24 января. Футбольный клуб «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Бёртоном» со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.
ТАСС, 24 января. Футбольный клуб «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Бёртоном» со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.
Мяч на 26-й минуте забил Серхио Агуэро. Первая встреча команд завершилась крупной победой «Манчестер Сити» — 9:0.
В финальном матче, который состоится 24 февраля на лондонском стадионе «Уэмбли», «Манчестер Сити» встретится с победителем противостояния «Челси» — «Тоттенхэм». Ответная игра команд состоится в четверг, первая встреча завершилась домашней победой «Тоттенхэма» — 1:0.