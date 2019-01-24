«Спортинг» сыграет с «Порту» в финале Кубка португальской лиги
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» вышли в финал Кубка португальской лиги, обыграв в полуфинале «Брагу».
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» вышли в финал Кубка португальской лиги, обыграв в полуфинале «Брагу».
Основное время встречи, прошедшей на поле «Браги», завершилось со счетом 1:1. У хозяев отличился Диего Соуза (3-я минута), гостям отыграться помог Себастьян Коатес (37). В серии пенальти точнее был «Спортинг» — 4:3.
Финал состоится 26 января.