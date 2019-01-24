Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.01
Ним3
Анже1
Футбол. Зарубежный
25.01
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
25.01
Марсель
Лилль
Футбол. Зарубежный
26.01
Севилья
Леванте
Футбол. Зарубежный
26.01
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
26.01
Боруссия Д
Ганновер-96
Все события
Фоторепортажи
8КАМАЗы в пустынях Дакара
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
09:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Спортинг» сыграет с «Порту» в финале Кубка португальской лиги

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» вышли в финал Кубка португальской лиги, обыграв в полуфинале «Брагу».

Наверх
Источник: Reuters

Основное время встречи, прошедшей на поле «Браги», завершилось со счетом 1:1. У хозяев отличился Диего Соуза (3-я минута), гостям отыграться помог Себастьян Коатес (37). В серии пенальти точнее был «Спортинг» — 4:3.

Финал состоится 26 января.

Спортинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
Возвращение Овечкина. Кто может приехать в РФ в случае локаута
Тарасова и Морозов сохраняют шансы на победу: итоги старте ЧЕ
Гонка вооружений закончена? Как менялась трансферная политика ЧР
Петра Квитова стала первой финалисткой Australian Open
Пас Промеса помог «Севилье» обыграть «Барселону» в Кубке Испании
iNADO: ВАДА проявило к России чрезмерную снисходительность
Бывший футболист «Спартака» подписал контракт с «Ростовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь