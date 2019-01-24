Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.01
Ним3
Анже1
Футбол. Зарубежный
25.01
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
25.01
Марсель
Лилль
Футбол. Зарубежный
26.01
Севилья
Леванте
Футбол. Зарубежный
26.01
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
26.01
Боруссия Д
Ганновер-96
Все события
Фоторепортажи
12Матч звезд КХЛ-2019
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
11:06 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна зарплата экс-тренера «Кайрата» в новом клубе

Новый тренер марокканского «ФАР Рабат» Карлос Феррер будет зарабатывать меньше своего предшественника, сообщает Le 360 Sport со ссылкой на газету Assabah.

Наверх

Месячный оклад Феррера составит 150 тысяч дирхамов (около 13 тысяч евро), а работавший до него марокканец Мохаммед Факхир получал ровно в два раза больше. Контракт испанца рассчитан на шесть месяцев, но в случае выполнения поставленных целей соглашение будет продлено на два года с увеличением зарплаты.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

О назначении Феррера «ФАР Рабат» объявил 21 января. Клуб за свою историю 12 раз становился чемпионом Марокко и 11 раз выигрывал Кубок страны, но последний раз завоевывал какой-либо титул в 2009 году.

Напомним, с июля 2017 года по октябрь 2018-го Феррер возглавлял «Кайрат». Под его руководством алматинский клуб дважды выигрывал Кубок Казахстана и дважды стал серебряным призером чемпионата.

В ноябре 2018 года «Кайрат» назначил нового главного тренера. Им стал 30-летний белорус Алексей Шпилевский.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Экс-полузащитник испанского клуба перешел в "Иртыш"
Возвращение Овечкина. Кто может приехать в РФ в случае локаута
Тарасова и Морозов сохраняют шансы на победу: итоги старте ЧЕ
Гонка вооружений закончена? Как менялась трансферная политика ЧР
Определились финалистки в финале Открытого чемпионата Австралии
Пас Промеса помог «Севилье» обыграть «Барселону» в Кубке Испании
iNADO: ВАДА проявило к России чрезмерную снисходительность
Бывший футболист «Спартака» подписал контракт с «Ростовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь