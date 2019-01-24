Стала известна зарплата экс-тренера «Кайрата» в новом клубе
Новый тренер марокканского «ФАР Рабат» Карлос Феррер будет зарабатывать меньше своего предшественника, сообщает Le 360 Sport со ссылкой на газету Assabah.
Новый тренер марокканского «ФАР Рабат» Карлос Феррер будет зарабатывать меньше своего предшественника, сообщает Le 360 Sport со ссылкой на газету Assabah.
Месячный оклад Феррера составит 150 тысяч дирхамов (около 13 тысяч евро), а работавший до него марокканец Мохаммед Факхир получал ровно в два раза больше. Контракт испанца рассчитан на шесть месяцев, но в случае выполнения поставленных целей соглашение будет продлено на два года с увеличением зарплаты.
О назначении Феррера «ФАР Рабат» объявил 21 января. Клуб за свою историю 12 раз становился чемпионом Марокко и 11 раз выигрывал Кубок страны, но последний раз завоевывал
Напомним, с июля 2017 года по октябрь 2018-го Феррер возглавлял «Кайрат». Под его руководством алматинский клуб дважды выигрывал Кубок Казахстана и дважды стал серебряным призером чемпионата.
В ноябре 2018 года «Кайрат» назначил нового главного тренера. Им стал 30-летний белорус Алексей Шпилевский.