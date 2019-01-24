Стала известна зарплата экс-тренера «Кайрата» в новом клубе

Месячный оклад Феррера составит 150 тысяч дирхамов (около 13 тысяч евро), а работавший до него марокканец Мохаммед Факхир получал ровно в два раза больше. Контракт испанца рассчитан на шесть месяцев, но в случае выполнения поставленных целей соглашение будет продлено на два года с увеличением зарплаты.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

О назначении Феррера «ФАР Рабат» объявил 21 января. Клуб за свою историю 12 раз становился чемпионом Марокко и 11 раз выигрывал Кубок страны, но последний раз завоевывал какой-либо титул в 2009 году.

Напомним, с июля 2017 года по октябрь 2018-го Феррер возглавлял «Кайрат». Под его руководством алматинский клуб дважды выигрывал Кубок Казахстана и дважды стал серебряным призером чемпионата.