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11:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» удалил новость про подписание четырехкратного чемпиона Казахстана Каньяса

Павлодарский «Иртыш» удалил с официального сайта и страниц в соцсетях новость про подписание контракта с колумбийским полузащитником Рохером Каньясом, передает корреспондент Vesti.kz.

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О переходе 28-летнего игрока клуб объявил вчера, 23 января. В 2018 году году Каньяс выступал в чемпионате Беларуси за солигорский «Шахтер». Он провел за клуб 21 матч без голов во всех турнирах и самовольно покинул его в начале августа. Позже хавбек заявил, что не собирается возвращаться в «Шахтер».

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В декабре директор «Шахтера» Андрей Леончик рассказал, что клуб постарается мирным путем разобраться в ситуации, однако «Шахтер» не сообщал о расторжении контракта с Каньясом. При этом соглашение действовало до конца 2018 года.

С 2012 по 2017 год Каньяс выступал в Казахстане два сезона за «Шахтер», три — за «Астану», а один — за «Ордабасы». Он четырежды становился чемпионом КПЛ, дважды играл в групповом раунде Лиги Европы и один раз — в группе Лиги чемпионов.

В начале 2017 года «Астана» отдавала Каньяса в аренду АПОЭЛу, которому он помог выиграть чемпионат Кипра. Также за карьеру хавбек успел поиграть за польскую «Ягелоннию», российскую «Сибирь», латвийский «Транзит» и родной «Индепендьенте Медельин».

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