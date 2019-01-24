Казахстанские футбольные клубы скупают легионеров — таблица переходов
АСТАНА, 24 янв — Sputnik. С 11 января по 3 апреля в Казахстане открыто трансферное окно — период, когда клубы Казахстанской
АСТАНА, 24 янв — Sputnik. С 11 января по 3 апреля в Казахстане открыто трансферное окно — период, когда клубы Казахстанской
Пока столичный клуб не сделал никаких приобретений, в то время как команду покинули шесть игроков. Также в ряде СМИ сообщалось о желании Педро Энрике покинуть «Астану» в связи с «вылетом» из Лиги Европы.
«Кайрат» здорово разгрузил свою зарплатную ведомость. Действия контрактов завершилось у Жуана Фелипе, Исаэля, Иво Иличевича и Шелдона Бато, а Андрей Аршавин и вовсе завершил профессиональную карьеру. Теперь алматинский клуб может позволить себе подписать ряд футболистов. Три приобретения уже сделаны.
Ветеран отечественного футбола Нурбол Жумаскалиев по окончании сезона принял решение о завершении карьеры. Также клуб покинули Дмитрий Непогодов и Аслан Дарабаев.
На днях шымкентский клуб объявил о погашении долгов по зарплате перед игроками. Теперь команда может спокойно готовиться к предстоящему сезону в Казахстанской
«Кайсар» сделал ряд приобретений, среди которых
Команда завершила первый
Команда еще не погасила все задолженности перед игроками. Вероятно, это и стало причиной тому, что «Актобе» пока не подписал новых футболистов.
«Шахтер» подписал двух игроков «вылетевшего» в Первую лигу «Акжайыка». Команда переживает не лучшие времена. В ходе тренировочных сборов «Шахтер» не смог одолеть клуб из второго дивизиона Венгрии в товарищеском матче.
Сейчас атыраусцы находятся на
В прошлом году павлодарцы ставили себе задачу попасть в тройку призеров по итогам чемпионата Казахстана. По мнению руководства области, бюджет был более чем достаточным, а точнее 2,5 миллиарда тенге. Однако заняли 10-е место из 12, едва не вылетев из
«Синегорцы» вернулись в Казахстанскую
«Тараз» вышел в
Многие команды Казахстанской
Трансферное окно закроется 3 апреля, поэтому стоит ожидать еще ряд переходов. Хотя с каждым днем активность клубов будет снижаться, особенно перед заключительными тренировочными сборами.