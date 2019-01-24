Казахстанские футбольные клубы скупают легионеров — таблица переходов

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ФК «Астана» (Астана)

Пока столичный клуб не сделал никаких приобретений, в то время как команду покинули шесть игроков. Также в ряде СМИ сообщалось о желании Педро Энрике покинуть «Астану» в связи с «вылетом» из Лиги Европы.

ФК «Кайрат» (Алматы)

«Кайрат» здорово разгрузил свою зарплатную ведомость. Действия контрактов завершилось у Жуана Фелипе, Исаэля, Иво Иличевича и Шелдона Бато, а Андрей Аршавин и вовсе завершил профессиональную карьеру. Теперь алматинский клуб может позволить себе подписать ряд футболистов. Три приобретения уже сделаны.

ФК «Тобол» (Костанай)

Ветеран отечественного футбола Нурбол Жумаскалиев по окончании сезона принял решение о завершении карьеры. Также клуб покинули Дмитрий Непогодов и Аслан Дарабаев.

ФК «Ордабасы» (Шымкент)

На днях шымкентский клуб объявил о погашении долгов по зарплате перед игроками. Теперь команда может спокойно готовиться к предстоящему сезону в Казахстанской Премьер-лиге и покорению Лиги Европы.

ФК «Кайсар» (Кызылорда)

«Кайсар» сделал ряд приобретений, среди которых экс-форвард бельгийского «Андерлехта» Куле Мбомбо. Новоиспеченные игроки кызылординского клуба уже присоединяются к команде на тренировочные сборы в Турции.

ФК «Жетысу» (Талдыкорган)

Команда завершила первый учебно-тренировочный сбор в Турции. Пока «Жетысу» подписал всего одного футболиста, при этом расстался с пятью.

ФК «Актобе» (Актобе)

Команда еще не погасила все задолженности перед игроками. Вероятно, это и стало причиной тому, что «Актобе» пока не подписал новых футболистов.

ФК «Шахтер» (Караганда)

«Шахтер» подписал двух игроков «вылетевшего» в Первую лигу «Акжайыка». Команда переживает не лучшие времена. В ходе тренировочных сборов «Шахтер» не смог одолеть клуб из второго дивизиона Венгрии в товарищеском матче.

ФК «Атырау» (Атырау)

Сейчас атыраусцы находятся на учебно-тренировочном сборе в городе Сиде (Турция). Завершиться он должен 25 января. До этого времени команда сыграет четыре товарищеских матча.

ФК «Иртыш» (Павлодар)

В прошлом году павлодарцы ставили себе задачу попасть в тройку призеров по итогам чемпионата Казахстана. По мнению руководства области, бюджет был более чем достаточным, а точнее 2,5 миллиарда тенге. Однако заняли 10-е место из 12, едва не вылетев из Премьер-лиги.

ФК «Окжетпес» (Кокшетау)

«Синегорцы» вернулись в Казахстанскую Премьер-лигу. И уже подписали десять игроков, среди которых ветеран казахстанского футбола Давид Лория.

ФК «Тараз» (Тараз)

«Тараз» вышел в Премьер-лигу из Первой лиги со второго места. Сейчас команда находится на тренировочном сборе в Анталии (Турция), где тренерский штаб оценит потенциальных новичков команды.

Многие команды Казахстанской Премьер-лиги плотно усиливаются перед началом нового сезона. Сейчас клубы проводят учебно-тренировочные сборы на собственных спортивных базах, а также за границей. В этот период тренерский штаб имеет хорошую возможность просмотреть новичков команды, пригласить потенциальных игроков клуба на просмотр, а также проверить готовность футболистов из молодежных команд.