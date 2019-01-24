Неймар получил рецидив травмы плюсневой кости в матче со «Страсбуром»

Источник: Reuters

Встреча «ПСЖ» — «Страсбур» прошла в среду на «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Неймар получил повреждение во втором тайме матча и был заменен на 62-й минуте.

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Первичный медосмотр выявил у бразильца болезненный рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Нападающий уже получал трещину пятой плюсневой кости в феврале 2018 года, из-за чего пропустил большую часть второй половины прошлого сезона. Как отмечается, лечение и сроки восстановления будут зависеть от того, как повреждение будет себя вести в ближайшие несколько дней.

12 февраля «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Сможет ли Неймар принять участие в этой встрече, на данный момент не сообщается.