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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-полузащитник испанского клуба перешел в «Иртыш»

Венгерский полузащитник Патрик Хиди стал игроком павлодарского «Иртыша». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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В карьере 28-летнего Хиди были два клуба — родной «Гонвед» и испанский «Реал Овьедо».

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В сезоне 2017/18 опорный полузащитник провел 14 матчей в Сегунде, а во второй половине 2018 года сыграл 10 встреч в чемпионате Венгрии.

«Хиди предлагали контракты ряд ведущих клубов казахстанской премьер-лиги, однако он выбрал павлодарский клуб. Приветствуем тебя, Патрик, в нашей команде! Удачи и хорошей игры!» — говорится в сообщении «Иртыша».

Отметим, что Хиди в начале карьеры выступал за юношескую (до 19 лет) и молодежную сборные Венгрии.

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Экс-полузащитник испанского клуба перешел в "Иртыш"
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