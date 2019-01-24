Экс-полузащитник испанского клуба перешел в «Иртыш»

В карьере 28-летнего Хиди были два клуба — родной «Гонвед» и испанский «Реал Овьедо».

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В сезоне 2017/18 опорный полузащитник провел 14 матчей в Сегунде, а во второй половине 2018 года сыграл 10 встреч в чемпионате Венгрии.

«Хиди предлагали контракты ряд ведущих клубов казахстанской премьер-лиги, однако он выбрал павлодарский клуб. Приветствуем тебя, Патрик, в нашей команде! Удачи и хорошей игры!» — говорится в сообщении «Иртыша».