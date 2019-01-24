Экс-полузащитник испанского клуба перешел в «Иртыш»
Венгерский полузащитник Патрик Хиди стал игроком павлодарского «Иртыша». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Венгерский полузащитник Патрик Хиди стал игроком павлодарского «Иртыша». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В карьере 28-летнего Хиди были два клуба — родной «Гонвед» и испанский «Реал Овьедо».
В сезоне 2017/18 опорный полузащитник провел 14 матчей в Сегунде, а во второй половине 2018 года сыграл 10 встреч в чемпионате Венгрии.
«Хиди предлагали контракты ряд ведущих клубов казахстанской
Отметим, что Хиди в начале карьеры выступал за юношескую (до 19 лет) и молодежную сборные Венгрии.