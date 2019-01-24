Стала известна причина исчезновения самолета с футболистом

Источник: Reuters

По мнению эксперта в области авиации, если футболист писал, что самолет трясет и разваливается, то это свидетельствует об обледенении крыльев. «Вполне вероятно, что самолет упал в воду целым, в противном случае обломки были бы быстро найдены», — отметил он.

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Самолет с Сала пропал с радаров 22 января. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно.