«Реал» обошел «Манчестер Юнайтед» в рейтинге самых финансово успешных футбольных клубов

Испанские гранды оттеснили на третье место лидера предыдущих двух лет — английский «Манчестер Юнайтед», в активе которого доходы в размере €666 млн. В пятерку вошли также немецкая «Бавария» (€629,2 млн) и английский «Манчестер Сити» (€568,4 млн).

В первой десятке оказались сразу шесть команд английской премьер-лиги. При этом «Ливерпуль», занимающий седьмую строчку рейтинга, показал наилучшие результаты по росту доходов, которые за отчетный период увеличились на 25%, до €513,7 млн. В то же время лондонский «Арсенал» опустился в рейтинге сразу на три позиции, оказавшись на девятом месте с €439,2 млн, после того как впервые за 20 лет не сумел отобраться в Лигу чемпионов. Тем не менее «Арсенал» сумел обойти по доходам «Тоттенхэм», заработавший €428,3 млн.