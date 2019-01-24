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12:32 (мск), источник: ТАСС

«Реал» обошел «Манчестер Юнайтед» в рейтинге самых финансово успешных футбольных клубов

ТАСС, 24 января. Мадридский «Реал» возглавил список самых успешных футбольных клубов мира по доходам, заработав €750,9 млн в сезоне-2017/18, на втором месте испанская «Барселона» — €690,4 млн. Об этом говорится в обнародованной в четверг информации международной аудиторской компании Deloitte.

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Источник: Reuters

По словам представителя Deloitte Дэна Джонса, «выдающиеся финансовые результаты “Реала” связаны с длительной историей успешного выступления клуба, трижды подряд побеждавшего в Лиге чемпионов».

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Испанские гранды оттеснили на третье место лидера предыдущих двух лет — английский «Манчестер Юнайтед», в активе которого доходы в размере €666 млн. В пятерку вошли также немецкая «Бавария» (€629,2 млн) и английский «Манчестер Сити» (€568,4 млн).

В первой десятке оказались сразу шесть команд английской премьер-лиги. При этом «Ливерпуль», занимающий седьмую строчку рейтинга, показал наилучшие результаты по росту доходов, которые за отчетный период увеличились на 25%, до €513,7 млн. В то же время лондонский «Арсенал» опустился в рейтинге сразу на три позиции, оказавшись на девятом месте с €439,2 млн, после того как впервые за 20 лет не сумел отобраться в Лигу чемпионов. Тем не менее «Арсенал» сумел обойти по доходам «Тоттенхэм», заработавший €428,3 млн.

Единственным представителем России в рейтинге оказался петербургский «Зенит», который занял 25-е место из 30 с доходом в €167,8 млн. Он опередил турецкий «Бешикташ» (€165,7 млн), испанскую «Севилью» (€165,2 млн), французский «Лион» (€164,2 млн), английский «Брайтон» (€157,4 млн) и португальскую «Бенфику» (€150,7 млн).

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