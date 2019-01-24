Купленный «Актобе» за полмиллиона евро футболист вернулся в родной клуб

Контракт рассчитан до конца 2019 года. Последним клубом 33-летнего игрока был ташкентский «Локомотив», в который он перешел из «Актобе» в начале 2014 года.

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За два сезона в казахстанской премьер-лиге Бикмаев из-за травм провел только 21 матч в чемпионате, а также шесть кубковых встреч, при этом став вместе с клубом чемпионом страны в 2013 году.

Согласно данным авторитетного издания Transfermarkt, в 2012-м «Актобе» за трансфер Бикмаева заплатил владикавказской «Алании» 500 тысяч евро.

Отметим, что профессиональную карьеру Бкикмаев начинал в ташкентском «Пахтакоре» в 2002 году. За три сезона провел 39 встреч, забив в них 14 мячей. Вместе с командой трижды выигрывал национальный чемпионат, став еще обладателем Кубка Узбекистана.

Также в его карьере были российские «Крылья Советов», «Рубин» и «Спартак-Нальчик». За сборную Узбекистана выступает с 2004 года.