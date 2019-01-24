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14:07 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана назвал состав на сборах в Турции

Шымкентский «Ордабасы» приступил к учебно-тренировочным сборам в турецкой Анталье, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее команда тренировалась на своей базе. В список футболистов включены казахстанцы и легионеры. В 2018 году «Ордабасы» занял четвертое место в КПЛ и получил путевку в Лигу Европы.

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Состав «Ордабасы» на сборах в Турции:

Вратари: Дмитрий Непогодов, Бекхан Шайзада, Адилет Махан;.

Защитники: Марат Быстров (Россия), Мардан Толебек, Тимур Досмагамбетов, Талгат Адырбеков, Пабло Фонтанелло (Аргентина), Сагадат Турсынбай, Темирлан Ерланов, Дамир Даутов;.

Полузащитники: Мирзад Механович (Босния и Герцеговина), Кирилл Ковальчук (Украина), Самат Шамши, Абдуллай Диакате (Сенегал), Улар Жаксыбаев, Мухит Жаксылык, Адильхан Добай, Алияр Мухамед, Эльхан Астанов;.

Нападающие: Алексей Щеткин, Сергей Хижниченко, Максим Ваганов, Виталий Ли, Тохтар Жангылышбай.

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