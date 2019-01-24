Участник еврокубков от Казахстана назвал состав на сборах в Турции
Шымкентский «Ордабасы» приступил к
Шымкентский «Ордабасы» приступил к
Ранее команда тренировалась на своей базе. В список футболистов включены казахстанцы и легионеры. В 2018 году «Ордабасы» занял четвертое место в КПЛ и получил путевку в Лигу Европы.
Состав «Ордабасы» на сборах в Турции:
Вратари: Дмитрий Непогодов, Бекхан Шайзада, Адилет Махан;.
Защитники: Марат Быстров (Россия), Мардан Толебек, Тимур Досмагамбетов, Талгат Адырбеков, Пабло Фонтанелло (Аргентина), Сагадат Турсынбай, Темирлан Ерланов, Дамир Даутов;.
Полузащитники: Мирзад Механович (Босния и Герцеговина), Кирилл Ковальчук (Украина), Самат Шамши, Абдуллай Диакате (Сенегал), Улар Жаксыбаев, Мухит Жаксылык, Адильхан Добай, Алияр Мухамед, Эльхан Астанов;.
Нападающие: Алексей Щеткин, Сергей Хижниченко, Максим Ваганов, Виталий Ли, Тохтар Жангылышбай.