Поиск пропавшего самолета с футболистом Салой возобновлен

«Мы начинаем поиск с воздуха в прибрежной зоне Нормандских островов Беру, Каскетс, Олдерни, северного побережья полуострова Шербур (Котантен), северного побережья Джерси, а затем обратно над Сарком. Дополнительная информация будет опубликована по мере появления», — говорится в сообщении полиции.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского Нанта в Кардифф (Уэльс), в ночь на вторник пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека, один из которых нападающий «Кардифф Сити» Сала .