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13:18 (мск), источник: Р-Спорт

Поиск пропавшего самолета с футболистом Салой возобновлен

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Операция по поиску пропавшего в районе Ла-Манша самолета, на котором находился футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, возобновлена в четверг, сообщила полиция острова Гернси в своем официальном аккаунте в Twitter.

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Источник: AP 2019

«Мы начинаем поиск с воздуха в прибрежной зоне Нормандских островов Беру, Каскетс, Олдерни, северного побережья полуострова Шербур (Котантен), северного побережья Джерси, а затем обратно над Сарком. Дополнительная информация будет опубликована по мере появления», — говорится в сообщении полиции.

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Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского Нанта в Кардифф (Уэльс), в ночь на вторник пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека, один из которых нападающий «Кардифф Сити» Сала.

Во вторник после 15-часовой поисковой операции спасатели обнаружили плавающие в воде предметы, но подтверждений, являлись ли какие-то из них частями пропавшего самолета, не было. В среду спасатели вели поиски, основываясь на нескольких версиях случившегося: рассматривалась вероятность того, что пассажиры могли спастись на аварийном плоту, который был на борту, а также, что их мог подобрать проходящий вблизи корабль. Но после девяти часов поисков не было обнаружено никаких следов пропавшего самолета.

Во время загрузки произошла ошибка.
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